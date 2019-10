SETTIMANA PUGLIESE DELL’ALIMENTAZIONE a Troia, Trani, Bari, Ostuni, Castellaneta e Locorotondo 11/10/2019 Sà Puglia: Saperi, Sapori e Salute

SETTIMANA PUGLIESE DELL’ALIMENTAZIONE

“Corretta Alimentazione e Fame Zero”

I° edizione

14 / 19 OTTOBRE 2019

Troia, Trani, Bari, Ostuni, Castellaneta e Locorotondo



In occasione della Giornata mondiale dell’Alimentazione 2019, fissata per il giorno 16 ottobre, - il cui tema è una sana alimentazione per un mondo #FameZero e un futuro migliore -“Sa Puglia”, co-organizzazione di tre realtà quali Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, CRSFA (Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agri, unitamente al GAL Alto Salento promuovono la I° edizione della “Settimana pugliese dell’alimentazione”.

Un ciclo di appuntamenti di carattere culturale e scientifico che si terranno dal 14 al 19 ottobre pv. Diverse le città coinvolte che vanno dal Gargano alla Valle d’Itria: Troia, Trani, Bari, Ostuni, Castellaneta e Locorotondo.

Alto il profilo degli ospiti attesi che provengono dal mondo dell’Accademia, delle Istituzioni, del Terzo Settore e dell’impresa.

Tanti e importanti i temi che saranno affrontati. Si discuterà, per esempio, del ruolo delle tipicità nella sana alimentazione, di aspetti nutraceutici della biodiversità vegetale, ma anche di lotta agli sprechi alimentari e di frodi alimentari contro la salute.



Nel giorno della Giornata Mondiale dell’Alimentazione gli appuntamenti si concentreranno nel capoluogo pugliese. Infatti, a Bari, presso la sede della Camera di Commercio, nella mattinata si parlerà di “Lotta gli sprechi nella filiera agroalimentare”. A coordinare l’incontro sarà la giornalista Angelica Sicilia. Sempre in mattinata è in programma una video intervento di Andrea Segrè del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (Università degli Studi di Bologna) e autore di numerosi articoli su riviste internazionali e nazionali sul tema dell’alimentazione e degli sprechi. Nel pomeriggio, invece, si dibatterà attorno al ruolo del tecnico superiore nella lotta agli sprechi nella filiera agroalimentare. L’appuntamento sarà coordinato da Michele Peragine, giornalista Tg Rai Puglia.





La Settimana pugliese dell’Alimentazione si concluderà a Locorotondo, sabato 19 ottobre. Le conclusioni di una giornata - in cui si parlerà del ruolo delle colture Antiche per la sostenibilità ambientale e alimentare - saranno affidate al Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova.

Coordina l’appuntamento il dott. Luigi Trotta, Dirigente Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari), a partire dalle ore 9.00 presso la sede della Fondazione a Locorotondo (C. 138 C.da Marangi n. 26).