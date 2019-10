Castel del Monte, 12/13 ottobre - 1° Tavolo Territoriale Land Art 50 11/10/2019 Al via il progetto Land Art 50

Il 1°Tavolo Territoriale il 12 e 13 ottobre a Castel del Monte



Castel del Monte, sito di incomparabile bellezza per la sua posizione strategica nel paesaggio pugliese e per la sua architettura ermetica e maestosa che àncora le proprie fondamenta nella storia e nel mistero, sarà sede – il 12 e 13 ottobre – del primo appuntamento programmato nell’ambito del progetto Land Art 50.



A cinquant’anni dalla proiezione del film Land Art (aprile 1969) del regista tedesco Gerry Schum, a cui può ricondursi la nascita della definizione di “Land Art”, l’Associazione UnconventionArt – insieme a Fondazione Dioguardi e Fondazione Casa Rossa – si propone di celebrare tale anniversario attraverso la realizzazione di una serie di iniziative scientifiche, espositive, editoriali e divulgative pensate per ripercorrere la storia del celebre movimento artistico in tutte le sue declinazioni, ma anche per attivare riflessioni inedite, aperte al nuovo e indirizzate all’elaborazione di un Manifesto programmatico per la promozione, valorizzazione e documentazione delle opere di Land Art e di Arte Pubblica.



Il progetto, curato da Fabio De Chirico e Francesco Maggiore, prevede la realizzazione di installazioni artistiche, di eventi collaterali e di tavoli territoriali presso i quattro siti UNESCO dislocati tra Puglia e Basilicata: Alberobello, Castel del Monte, Monte Sant’Angelo e Matera diverranno centri di promozione dell’arte attraverso una serie di iniziative programmate nell’ambito del progetto “Land Art 50”.



Nel corso dei vari eventi saranno coinvolti storici e critici dell’arte, rappresentanti di enti e istituzioni pubbliche e private, docenti universitari, architetti, paesaggisti, e tutti gli stakeholder legati a queste tematiche. Alcuni degli artisti partecipanti saranno Vincenzo D'Alba, Agnese Purgatorio, Mustafa Sabbagh, Pasquale Ninì Santoro e Raffaele Vitto.



I Tavoli territoriali - dedicati al rapporto tra arte e valorizzazione del paesaggio attraverso pratiche artistiche innovative che nascono da un rapporto dialogico tra arte e territorio, inteso sia in un'accezione fisica sia come insieme d’identità, storie e memorie dei luoghi - si pongono il duplice obiettivo di favorire un processo dal basso di definizione dei contenuti rispetto ai quali orientare lo sviluppo del convegno internazionale che si terrà a Bari nel 2020, attraverso il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, e di promuovere l’adozione e sperimentazione di modelli innovativi pubblico-privati di valorizzazione dei beni culturali, nell'ottica di una più ampia strategia che superi la dimensione localistica e guardi alla creazione di una rete interregionale di siti UNESCO, anche attraverso la coprogettazione di un itinerario di turismo esperienziale.



Nel corso dell’incontro verrà lanciata un’iniziativa di rilevanza pubblica: la presentazione di una CALL indirizzata a tutti i cittadini che saranno invitati a segnalare le opere e gli interventi di Land Art e Arte Pubblica presenti sul territorio nazionale; la CALL sarà attivata attraverso un hashtag su Instagram #contalarte, una apposita pagina Facebook e un modulo da compilare sul sito www.landart50.com.

I dati inseriti sulle piattaforme verranno raccolti dal 12 ottobre in poi e saranno condivisi e discussi nell’ambito di Land Art 50 - cinquanta anni di Land Art convegno internazionale, che si terrà a Bari nel 2020.





Programma delle due giornate:



12 Ottobre

h.15-18 - 1# Tavolo Territoriale su “Esperienze di Land Art italiane e internazionali”

Sede - Castel del Monte, Sala multimediale

Tra gli interventi: Loredana Capone, assessore all’industria turistica e culturale Regione Puglia; Enzo Colonna, consigliere regionale Regione Puglia; Michele Maria Longo, sindaco comune di Alberobello; Elena Saponaro, direttrice Castel del Monte; Cesare Troia, vice presidente Parco Nazionale Alta Murgia; Fabio De Chirico, curatore Land Art 50; Francesco Maggiore, curatore Land Art 50 e presidente della Fondazione Dioguardi; Giuseppe Capparelli, curatore Apulia Land Art Festival; Fabio Macaluso, presidente Fondazione Casa Rossa; Costanza Meli, presidente Associazione Isole; Anne Demijttenaere, fondatrice di Opera Bosco; Carlo Palmisano, direttore artistico Land Art 50.

Si ringrazia per la disponibilità la dottoressa Mariastella Margozzi, direttrice del Polo Museale della Puglia del Mibact, che sarà presente all'incontro.



h.18,30-19,30 - Talk con Fabio Macaluso, Lorenzo Scaraggi e Raffaele Vitto

Sede - Agriturismo Montegusto

Fabio Macaluso, scrittore e giornalista intervista Lorenzo Scaraggi, videoreporter e storyteller coinvolto nel progetto che, con il suo Vostok100k (http://www.vostok100k.com/wordpress/ ), percorrerà un viaggio nei quattro siti UNESCO, con l’obiettivo di creare una sola unica narrazione, che rinsaldi i legami tra i luoghi e le comunità - attraverso l’arte e la cultura - contribuendo alla definizione di un itinerario esperienziale di comunità, e l'artista pugliese Raffaele Vitto, che parla delle opere realizzate per il Parco Gargasole e nell’ambito dell’Apulia Land Art Festival 2018.



13 Ottobre 2019

h.11,00 - a lezione con Antonio Marras

Sede - Castel del Monte, Sala multimediale

Concepita quale iniziativa innovativa di audience development, ovvero di avvicinamento del pubblico all’arte e in particolare alla Land Art e all’Arte Pubblica, in tutte le loro declinazioni, l’incontro con Antonio Marras è dedicato in particolare agli studenti delle scuole superiori e alle realtà locali (associazioni, operatori culturali e turistici, singoli). La finalità è quella di illustrare le potenzialità della LAND ART nella costruzione di significati condivisi con le comunità locali e per definire assieme una Strategia integrata di promozione del sito UNESCO.



Progetto speciale

Protagonista del progetto Land Art 50 è Antonio Marras, da sempre impegnato nell'indagare ogni forma d’arte e di espressione visiva, rivolgendo la propria ricerca al recupero e alla valorizzazione delle memorie, delle tradizioni e delle culture dei luoghi. Per Land Art 50 realizzerà performance e installazioni appositamente ideate e strettamente legate ai siti coinvolti nel progetto.





Altri patrocini e partner: Polo Museale della Puglia, Comune di Alberobello, Comune di Monte Sant’Angelo, Gal Gargano, Parco Alta Murgia, MUSMA Coop. Synchronos, Fondazione SoutHeritage, Ass. Do It Together.



Il progetto Land Art 50 è finanziato nel contesto del Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo della Regione Puglia.