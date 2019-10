Immagine: © Egidio Magnani Gravina in Puglia - 'Leguminose da granella per un futuro sostenibile': incontro tecnico per gli agricoltori 13/10/2019 “Leguminose da granella per un futuro sostenibile”: incontro tecnico per gli agricoltori

Lunedì 14 ottobre 2019 ore 18

Sala Convegni “Giuseppe Costanza”

presso Vivaio Digitale Macnil – Gruppo Zucchetti



Un’agricoltura si può definire “sostenibile” quando privilegia quei processi che consentono di preservare la “risorsa ambiente”. L’agricoltura sostenibile è vantaggiosa economicamente per l’agricoltore, rispettosa dell’ambiente e socialmente attenta a migliorare la qualità della vita di tutti. Qualità per il nostro pianeta in quanto la coltivazione avviene nel rispetto dei terreni e a tutela della loro fertilità e, qualità per l’uomo per la produzione di alimenti sani e nutrienti.

Di questo si parlerà a Gravina in Puglia, lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 18 presso il Vivaio Digitale di Macnil – Gruppo Zucchetti sito nella zona industriale della città durante l’incontro tecnico rivolto agli agricoltori, organizzato dall’azienda Lofrese in partenariato con l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Bluleaf, Timac Agro Italia e Syngenta.



Titolo dell’incontro “Leguminose da granella per un futuro sostenibile – Le buone pratiche dell’azienda Lofrese”, azienda agricola da sempre attenta a portare in tavola il buono del Made in Italy.



“Biologico è sinonimo di un metodo di produzione, ma anche di uno stile di vita, più consapevole e responsabile, attento alla sostenibilità ambientale delle attività dell’uomo e alla salubrità di quello che finisce sulle nostre tavole. Abbiamo scelto di lavorare solo con materie prime biologiche e convenzionali a residuo zero, totalmente italiane, e metodi di coltivazione sostenibili affinché i prodotti rispondano sempre ad alti standard qualitativi.” – afferma Antonio Lofrese, Ceo dell’azienda Lofrese.



A moderare l’incontro sarà la giornalista Emma Grassi mentre ad intervenire saranno oltre ad Antonio Lofrese, il Prof. Giuseppe De Mastro, Professore Associato del Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali dell’Università di Bari “Aldo Moro”; il dott. Massimo Morsillo, esperto marketing e vendita nella grande distribuzione organizzata; il tecnico Bluleaf, Vito Buono; il direttore commerciale della Timac Agro Italia, Giovanni Abbate ed il tecnico-agronomo della Syngenta, Nunzio Prencipe.



Bluleaf è una piattaforma per il supporto alle aziende agricole nella gestione delle corrette pratiche agronomiche.



Timac Agro Italia, è un’azienda leader nella produzione di fertilizzanti, che supporta l’imprenditore agricolo lungo tutto il ciclo colturale.

Syngenta Italia spa è l’unico gruppo mondiale interamente dedicato all’Agribusiness, che ha come obiettivo lo sviluppo del potenziale delle piante alla vita.



I legumi LOFRESE sono coltivati naturalmente come da più antica tradizione contadina e nel pieno rispetto dell'ambiente e accompagnano ogni pasto arricchendolo con gli autentici sapori del Sud, con genuinità e qualità. Nel loro mix di colori e varietà, i legumi pugliesi sono ideali per tutte le ricette, dai gustosi primi piatti ai secondi, dai contorni alle zuppe.