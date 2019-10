Emanuele Martina Lecce - rally - SFIDA TRICOLORE AL “MAGNA GRECIA” sul circuito di Torricella (Taranto) 24/10/2019 Max Racing pronta per la prova di Campionato Italiano Formula Challenge sulla Pista Fanelli di Torricella.





Il prossimo week end, 26 e 27 ottobre, sul miniautodromo Pista Fanelli di Torricella (TA), si corre il 3° Formula Challenge “Magna Grecia”, appuntamento valido per il Campionato Italiano FC ACI Sport, per il 2° Campionato Grande Salento - Trofeo DGR Group e per il 16° Campionato Interregionale Campania, Puglia e Basilicata.

Nel Gruppo Racing Start, la scuderia leccese Max Racing sarà in gara con quattro piloti. Il 47enne driver di Casarano (LE) Emanuele Martina a bordo di una Peugeot 106 1.6, sul circuito jonico lo scorso marzo è stato protagonista di categoria nella prima stagionale.

Su Fiat 600 si presentano il 29enne di Casarano Francesco Negro ed il 49 enne genovese Federico Parrinello, rientrato da poco nelle corse dopo un periodo di stop.

Punta a portare a casa un buon risultato anche il 32enne leccese Paolo Boccadamo, su Citroen Saxo.

Il programma della corsa prevede lo svolgimento delle verifiche sportive e tecniche sabato 26 ottobre e delle manches di gara nella giornata di domenica 27 ottobre, dopo il briefing con i piloti, a partire dalle ore 9, fino alle 17.