Taranto - PRESENZA LUCANA – 29° Anno – LINO CONTE RACCONTA: 50 ANNI DI PALCOSCENICO 24/10/2019 Dopo la presentazione del musicista e artigiano Fabio Anti con, la culturalmente valida, relazione dal titolo “Organologia e Musica medievale”, ritorna nei Venerdì Culturali Lino Conte con la cartella “Teatro a Taranto”.



Con un’attenta e curata relazione Lino Conte, poliedrico artista, racconterà una vita, la sua, svolta a cogliere, sempre, nuovi spunti, che l’hanno visto protagonista in “Cinquant’anni di vita sul palcoscenico”, come: regista, commediografo, attore, direttore artistico e organizzatore di rassegne teatrali.



Lino Conte è stato più volte presente agli appuntamenti dei Venerdì Culturali di Presenza Lucana. E’ da ricordare, tra le altre, una serata, di buon gusto culturale, in cui egli presentò, con dettagli di particolari, una piccola storia di tutti i teatri esistiti nella città e di grandi compagnie che essi avevano ospitato.

Una voce “antica” e amica quella di Conte per raccontare la storia dei vari Teatri, ognuno con una caratterizzazione, che esistevano a Taranto e che il tempo, poco per volta, ha cancellato.

Forse il percorso,dei grandi artisti che hanno calcato le scene dei teatri di Taranto dovrebbe essere ripreso aggiungendo tutto il grande fervore che il Teatro, nel periodo aureo del Circolo Italsider, gestito da Peppino Francobandiera, aveva dato alla nostra città, in particolare con le rassegne del Teatro Orfeo.



Una data importante per la nascita e crescita del poliedrico artista tarantino, è il 1976, quando il giovane attore incontra il regista e commediografo Bino Gargano che gli assegna una parte in una delle sue famose commedie. Lo spirito creativo di Lino prende spunto dal teatro dialettale per proporre, una dietro l’altra, commedie che lo faranno conoscere e apprezzare dal grande pubblico sempre alla ricerca, dopo le aperture fornite dalle radio libere, di qualcosa di unico e di nuovo.



L’incontro si svolgerà Venerdì 25 Ottobre, alle ore 18,00 presso la sede di Via Veneto 106/A.



Saranno presenti, alla serata, Francesco Donvito, Marisa Lopalco, Aldo Salamino e Valeria Conte. Moderatore dell’incontro sarà Michele Santoro.