FESTIVAL SABIR PER LA SESTA EDIZIONE CONFERMA LA PRESENZA A LECCE 24/10/2019 La città di Lecce ospiterà per la seconda volta il “Sabir, Festival diffuso delle Culture mediterranee” promosso dall’ Arci nazionale insieme ad Acli, Caritas Italiana e Cgil. È la prima volta nella storia della manifestazione - dopo le prime quattro edizioni svoltesi a Lampedusa, Pozzallo, Ortigia e Palermo- che il comitato promotore sceglie di confermare la città ospitante.

Dopo aver attraversato il centro storico di Lecce lo scorso Maggio, tornerà a Giugno 2020 per la sesta edizione nelle piazze barocche e nei celebri salotti di pietra salentina: cultura, economia e politica per una quattro giorni ad alta intensità.

“Sabir”, il lessico spiccio che nasce dal contatto tra comunità linguistiche differenti, è anche sinonimo di incontri; la quinta edizione infatti ha visto centinaia di persone provenienti da tutta la Puglia, l’Italia, il mondo, lasciando alle sue spalle cultura, consapevolezza, allegria e solidarietà.

“Sabir” è soprattutto luogo di formazione; continua, infatti la collaborazione con Asgi, A Buon Diritto e Carta di Roma per la costruzione di nuovi momenti di crescita professionali per operatori dell’accoglienza, avvocati e giornalisti. Teatro, letteratura, cinema e musica saranno la scenografia anche di questa sesta edizione, che ripropone la fortunata formula di incontri, laboratori, concerti e performance per trovare il bandolo comune della lingua mediterranea.

Infine, migrazioni e diritti, informazione e confini, modelli di accoglienza e appunti di viaggio, tornano anche le lezioni mediterranee, momenti di crescita per gli studenti di tutta la provincia per ribadire che non c'è democrazia senza apertura agli altri.