A CASTRIGNANO DEL CAPO DOMENICA 27 OTTOBRE CON IL TEAM DE SABATO



Si comunica che Domenica 27 ottobre a partire dalle ore 10.00, presso la Palestra della Scuola Media di Castrignano del Capo, si svolgerà la Giornata delle Arti Marziali e Studio della Difesa Personale,un seminario di teoria e pratica, con ingresso gratuito. Evento sportivo organizzato dal Team De Sabato e realizzato con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Castrignano del Capo, della Federazione Svizzera di Spokan e del Comitato del Premio Internazionale Capo di Leuca.



Con la partecipazione di dieci Maestri di varie discipline: il Maestro Angelo Montemurro,specialità: Aikido e Difesa personale, il Maestro Samuele Maggio, specialità: Sugekeun Stile Saugekuen, il Maestro Antonio Siciliano, specialità: Kung Fu Kempo, il Maestro Fernando Colaci, specialità: Jeet Kune Do,Kali e Difesa Personale,il Maestro Gianni Romano, specialità: Expert Ikmi Krav Maga,il Maestro Marco Bruce Palazzi, specialità: Metodo Progressivo Marziale, il Maestro Piero Mastroleo, specialità: Kick Boxing - Light Contact - Semi Contact, il Maestro Vito Corsano, specialità: Shotokan, Maestro Antonio De Sabato, specialità: Scrima System – Batom Combat e il Maestro Michele Maruccia, specialità: Shotokan.



Il Maestro Antonio De Sabato, organizzatore dell’evento sportivo, è docente di seminari di Difesa personale, con lo stile “Scrima System” in: Canada, America, Germania, Spagna, Svizzera e Argentina, e per il prossimo anno ha in programma un seminario in Messico, per aiutare le donne a difendersi dalla violenza e i più piccoli dal bullismo, sia a livello pratico, sia teorico, a livello psicologico e sociale.



De Sabato pratica arti marziali da oltre 35 anni, ed è specializzato nella rottura (Tamarchiwari), dove detiene diversi record mondiali. Ha fondato la disciplina F.S.S.D ( Scrima sistem,Self Defense), praticata dai professionisti della sicurezza e delle forze dell'ordine. Nel 2009, è diventato responsabile per la Svizzera della disciplina del Kung-fu Lao Long Dao e autodifesa Thieu Lam, direttamente dal Maestro e fondatore, Marco Guarnieri. Insegna da molti anni diverse specialità delle arti marziali ai bambini, agli adolescenti e agli adulti.



De Sabato nei prossimi tempi focalizzerà l’attenzione prevalentemente sugli insegnamenti degli sport di arti marziali ai bambini e gli adolescenti, al fine di promuovere l'armonia dello sport con l'ambiente sociale, educando un atteggiamento equo e un comportamento responsabile. Di rilievo l’esperienze professionali sportive di Antonio De Sabato, tra il 2010 e il 2014 per la Yamabushi - Arti marziali e sport di combattimento, Ginevra, è stato Responsabile della Svizzera per il Kung Fu Lao Long Dao, Istruttore di Kung-fu, Kickboxing e Baton Combat Chanbara.Tra il 2012 e il 2014 per la Fondazione Sport Smile, Grand-Saconnex, ha ricoperto il ruolo di Istruttore di kickboxing per adolescenti con malattie croniche o in sovrappeso per promuovere la loro salute, la qualità della vita e l’integrazione ed infine per l’ Asters Hall di Ginevra è stato Istruttore di autodifesa.



Antonio De Sabato il 25 ottobre 1985 ha ottenuto la Certificazione Kung-Fu standard di conoscenza tecnica e capacità, da parte della WTKA World Traditional Karate Kickboxing Kung Fu & All Styles Association. Il 29 novembre 2009 a Roma gli è stato riconosciuto il Master of Self Defense, concesso dall’Organizzazione mondiale WOMAA di atleti di arti marziali Kickboxing Federale Nazionale.



Prestigiosi i risultati ottenuti da De Sabato, a Massa Carrara, al Campionato mondiale 2013 WTKA World Karate tradizionale Kickboxing Kung Fu e tutti gli stili,ha conquistato il I posto categoriarottura artistica e il II posto categoria Staff di Chambara. Ha ottenuto il I posto categoria di rottura categoria Master al Campionato mondiale 2011 WTKA Karate tradizionale di Kung Fu tradizionale e tutti gli stili a Bergamo. Ha raggiunto il I posto categoria rottura a Massa Carrara al Campionato del mondo 2010 WTKA Karate di kickboxing Kung Fu tradizionale del mondo e tutti gli stili. A Massa Carrara, nel 2009, WTKA World Championship Kung Fu Kick tradizionale e tutti gli stili ha raggiunto il I posto categoria rottura e l’anno precedente il I posto categoria pesante al Campionato mondiale WTKA 2008



Nel 2007 è stato nominato Atleta dell'anno a Selinute (Trapani), nello stesso anno ha ottenuto il I posto categoria di rottura al WOMAA Organizzazione mondiale dei campionati mondiali di arti marziali Atheletes, a Erice (Trapani). Nel 2006, a Berlino, al World Championship WMAG World Martial Arts Games, ha ottenuto il I posto categoria Leggero, pesante e artistico di rottura di materiale diverso . Nel 2006 a Victoria in Canada ha raggiunto il II posto nella categoria artistico all’ISKA International Sport Karate Association World Championship. A Herstal in Belgio, nel 2005 ha conquistato il Record mondiale di rottura, nello stesso anno ha ottenuto il World Record of Breakage, Bypass a Ginevra in Svizzera rompendo 319 tegole in soli 37 secondi,e a Barcellona ha raggiunto il II posto categoria “rottura Master” al WOMAA Organizzazione mondiale dei campionati mondiali di arti marziali Atheletes. Nel 2004 in occasione del WUMA World Unified Martial Arts World Championship a Catania ha ottenuto il I posto nelle categorie: leggero, pesante e artistico di rottura ( materiale vario ,tegole mattoni bottiglie, Nel 2003 in Florida (USA) IX posto all’US Open World Championship ISKA International Sport Karate Association e nel 2017 ha conquistato il record del mondo a Concordia in Argentina.