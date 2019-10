C Silver, c’è Trani per la Nuova Matteotti Corato Sabato al PalaLosito arriva la Fortitudo 24/10/2019 C Silver, c’è Trani per la Nuova Matteotti Corato

Impegno interno per la Nuova Matteotti Corato nella quarta giornata del campionato di serie C Silver. I coratini affronteranno sabato al PalaLosito la Fortitudo Trani di coach Matteo Totaro. Una gara importante per il processo di crescita dei biancoblu, chiamati a confermarsi dopo la bella partita esterna contro lAdria Bari della settimana scorsa.



Un match che ha visto la Matteotti vincere e convincere conquistando la seconda vittoria consecutiva. Striscia aperta dunque per la banda Verile, che deve però far tesoro degli interi 40 minuti precedenti, compreso il primo quarto in cui la squadra ha sbandato concludendo sotto di due il primo parziale.



Situazioni da non ripetere contro una squadra solida, quadrata e dinamica come Trani a cui coach Verile sta già ponendo rimedio. Settimana di allenamenti intensi per il gruppo biancoblu che spera di poter continuare la propria serie di vittorie e rimanere agganciato alla coppia di testa Lecce - Cerignola.



Di contro, Trani arriva a Corato dopo due sconfitte di fila, l’ultima in casa contro Monopoli di domenica scorsa. La squadra, affidata per il secondo anno consecutivo al riconfermato coach Matteo Totaro, ha vinto solo il suo match desordio interno contro Mesagne.



Arriva da neopromossa a questa categoria al termine di una stagione, quella scorsa, semplicemente straordinaria con 10 vittorie su 10 nella poule promozione ed un ruolino di marcia invidiabile. Punti di forza del team tranese sono il capitano Stefano Di Lauro, classe ed esperienza da vendere a dispetto dei suoi 36 anni. Accanto a lui il nuovo centro tranese, Ramon De Leon, classe 1989, arrivato quest’anno a sostituire e a non far rimpiangere Rafael Santos. Altro pezzo da novanta del roster tranese è Giovanni Logoluso, ex Bisceglie e Basket Corato. Accanto a questo terzetto da non sottovalutare nemmeno Barbera e Triglione, oltre ai vari under già protagonisti della cavalcata promozione dell’anno scorso. Una squadra quindi da prendere con le molle e a cui fare attenzione in ogni azione.



Sarà dunque un derby tutto biancoblu tra squadre neopromosse quello che si disputerà nel prossimo turno, una gara imprevedibile come tutti i derby ma che riserverà grandi emozioni e il cui pronostico è quanto mai incerto. Il match è in programma sabato alle ore 18,30 e sarà arbitrato dai signori Paradiso di Santeramo in Colle (BA) e Settembre di Gravina di Puglia (BA).