“Il Benessere al Centro”: domani gli psicologi al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta 25/10/2019 “Il Benessere al Centro”: domani gli psicologi al Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta



I diritti universali saranno il tema dell’evento promosso in occasione

della chiusura del Mese del Benessere Psicologico 2019





Domani 26 ottobre dalle 9.30, presso il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, in occasione del Mese del Benessere Psicologico 2019, si terrà un evento promosso dall’ Ordine degli Psicologi della Regione Puglia dal titolo “Il Benessere al Centro”.



L’evento ruoterà attorno ai diritti universali che quest’anno rappresentano il tema della Giornata Nazionale della Psicologia: diritto all'ascolto, diritto ad amare ed essere amati, diritto al rispetto delle differenze, diritto alla tutela delle vulnerabilità, diritto all'infanzia, diritto alla prevenzione, diritto al tempo per se stessi, diritto alla libera espressione delle emozioni, diritto all'assistenza psicologica e diritto alla qualità.



L’evento si aprirà con i saluti istituzionali da parte del presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia Antonio Di Gioia, dell’assessore alla socialità, istruzione e ambiente del comune di Molfetta Ottavio Balducci e del funzionario delle politiche di garanzia della regione Puglia Giuseppe Del Grosso.

A seguire ci sarà spazio per un convegno dal titolo “Stay Real: le relazioni umane ai tempi dei social network” incentrato sulla necessità di tornare ad anteporre le relazioni umane a quelle virtuali, a cui interverranno specialisti nel settore. Si confronteranno il dott. Sabino Di Chio, ricercatore di sociologia dei processi culturali e comunicativi e docente dell’Università di Bari, lo psicologo dott. Antonio Calamo Specchia, il direttore tecnico superiore di Polizia Postale del Commissariato di Bari dott. Andrea Carnimeo insieme all’assistente capo dott. Roberto Borraccia.



A Tommy Dibari, scrittore e autore televisivo, è affidato il monologo sulle emozioni al quale seguirà la testimonianza di Federica Paradiso, ragazza tranese non vedente che canterà la sua felicità di giovane donna innamorata della vita e pronta a trasmettere al pubblico questa sua forza.attraverso il suo brano musicale “Come ci capita”, accompagnata dal musicista Mizio Vilardi.

I diritti universali quindi saranno messi in risalto attraverso dibattiti, talk, testimonianze e iniziative ludiche, quest’ultime curate dal gruppo scout “Agesci” di Molfetta nell’arco del pomeriggio.