Bari - fino al 2 novembre la mostra "MUSEum. Lo spazio che circonda l'opera" nel Museo Archeologico di Santa Scolastica 25/10/2019 Grande successo di pubblico: prorogata di una settimana la mostra

“MUSEum. Lo spazio che circonda l’opera” nel Museo Archeologico di Santa Scolastica



E’ stata prorogata fino al 2 novembre 2019 la mostra multimediale “MUSEum. Lo spazio che circonda l’opera”, in corso nel Museo Archeologico di Santa Scolastica a Bari. Un progetto innovativo promosso e organizzato dalla Città metropolitana di Bari e dall’associazione culturale DAIDO con il direttore artistico, Angelo Ceglie.



La mostra, inaugurata lo scorso 19 ottobre, in una sola settimana ha attenuto un notevole successo di pubblico e di critica, di qui la decisione di prorogarla per altri sette giorni.



“Con estrema soddisfazione annunciamo la proroga della mostra per ulteriori sette giorni – afferma Francesca Pietroforte, consigliere metropolitano -. Uno sforzo economico che la Città metropolitana di Bari ha voluto affrontare visto il successo di pubblico che sta registrando. Stiamo avendo riscontri positivi fra tutti i visitatori che si accostano a questo progetto innovativo e coraggioso che mira a recuperare il significato dei luoghi e a riscoprire, attraverso forme inedite, la loro storia. La mostra Museum ci ha fatto raggiungere un doppio obiettivo: quello di far apprezzare l’esposizione stessa, ma anche di conoscere il nostro museo archeologico, vero scrigno di tesori e reperti preziosi”.



MUSEum propone, attraverso tredici monitor installati all’interno degli spazi del Museo Archeologico, proiezioni di sequenze selezionate da film che raccontano gli spazi dell’arte, altre legate al mondo della videoarte, frame fotografici, performance di danza e video musicali in un percorso di conoscenza dell’opera in uno spazio che è, esso stesso, opera.



La mostra resterà aperta fino a sabato 2 novembre, tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle 19.00, escluso il martedì (giorno di chiusura del museo).