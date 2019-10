Brindisi -Il “Blue Park Award” assegnato alla Marina di Torre Guaceto 25/10/2019 “Questo è un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, che ci spinge a fare sempre meglio per la tutela delle nostre risorse naturalistiche e paesaggistiche. E la scelta, proprio qui in Puglia, del primo caso di area protetta italiana che ottiene questa onorificenza così prestigiosa, dimostra che la Regione sa davvero tutelare e rafforzare ogni sua bellezza. Ora proseguiamo su questa strada senza abbassare la guardia, ma nella consapevolezza che il lavoro di rete tra consorzio, enti preposti e cittadini può davvero fare la differenza per la tutela dei beni e dei luoghi comuni”.

Lo dichiara l’assessore regionale alla Pianificazione Territoriale e al Paesaggio, Alfonso Pisicchio, commentando il riconoscimento internazionale ‘'Blue Park Award’ assegnato all’area marina protetta di Torre Guaceto da parte del ‘Marine Conservation Institute’, uno dei più importanti enti impegnati a livello mondiale nella conservazione degli ambienti marini.