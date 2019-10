Bcc Castellana ko in Basilicata: passa Lagonegro al tie break 28/10/2019 Bcc Castellana ko in Basilicata: Lagonegro passa al tie break



Va alla Geovertical Geosat Lagonegro il derby appulo-lucano della seconda giornata di andata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Prima trasferta e prima sconfitta stagionale per la Bcc Castellana Grotte, stoppata sul gommato potentino dopo essere stata in vantaggio per 1-2 e dopo aver sprecato anche un match ball. Secondo tie break stagionale per gli uomini allenati da Vincenzo Mastrangelo che, questa volta, al contrario della sfida interna con Brescia, non riescono a spuntarla. A Lauria finisce 3-2 (33-31, 22-25, 17-25, 30-28, 15-8) dopo quasi due ore e mezza di gara.

Partita frizzante e mai banale al Pala Alberti con due set tiratissimi chiusi ai vantaggi da Lagonegro, due parziali meno equilibrati che hanno dato la sensazione alla New Mater di poterla vincere e un tie break indirizzato da subito. La vince la Geovertical Geosat che ha avuto il merito di non mollare mai. Sfida caratterizzata anche dall’incrocio tra due dei giocatori più prolifici del torneo: da una parte Igor Tiurin che ha chiuso con 28 punti e il 56% in attacco, dall’altra Michele Morelli, top scorer della serata, 32 sul tabellino finale con il 64% in attacco.



IL MATCH - Lagonegro presenta Zoppellari palleggiatore, Tiurin opposto (premiato, prima del via, come miglior realizzatore della passata serie A2), Mazzone e Fantauzzo schiacciatori, Robbiati e Spadavecchia centrali, Santucci libero. Ancora out per i potentini Corrado. Mastrangelo conferma la sua prima Bcc Castellana: Fabroni in regia, Morelli opposto, Vedovotto e Djalma Moreira martelli, Esposito e Cubito (ex della gara) centrali, De Pandis libero. Solo panchina all’inizio per l’altro ex della partita, Del Vecchio.



LA CRONACA - Tre di Esposito e due di Robbiati: tutto dal centro il 2-3 iniziale. Due di Mazzone e il muro di Morelli per il 7-8, poi ancora l’opposto foggiano per l’11-11. Ace di Zoppellari e block out di Mazzone: primo break lucano (14-12). Due di Morelli per il 17-16. La botta di Tiurin (20-18), la magia di Fabroni e Morelli in block out (21-21): time out Lagonegro. Ne esce meglio la Geovertical Geosat: Tiurin e Mazzone per il 23-21. Due di Vedovotto, poi Morelli annulla due palle set: 25-25. Anche Del Vecchio ne annulla due (27-27). Vantaggi infiniti con tanti set ball sprecati, Castellana sbaglia qualcosa di troppo e Tiurin la chiude sul 33-31.

Avvio in equilibrio anche nel secondo: mini break New Mater per il 5-7. Castellana tiene il + 2 complice qualche passaggio a vuoto dei lucani: 11-13. Djalma e un altro errore potentino per il 13-16. Il Pala Alberti tuona, la Bcc Castellana prima prova ad allungare (14-18) e poi sbanda sotto l’ace di Tiurin: 17-18. Morelli apre il finale del set (19-21), poi pizzica l’incrocio delle linee (20-22) e infine sfonda ancora due volte in block out (21-24). Tocca ad Esposito la palla del 22-25.

Ancora Morelli e due errori Lagonegro nel 3-5 iniziale. Il parziale sembra meno equilibrato. Ci crede la Bcc Castellana che prova l’allungo: Fabroni “richiama” Djalma e Cubito (10-13). Pure ace per il centrale gialloblù: 10-17. Morelli sfonda il ventello già a metà del terzo set (11-18). Lagonegro sbanda, sempre l’opposto foggiano a punirlo: 13-20 prima e 14-21 poi con una parallela elegante. Spadavecchia tiene nel set Lagonegro (16-22). Due volte Vedovotto per il 17-25.

Morelli e Tiurin, sempre loro, aprono anche il quarto set (2-4). Il russo sembra tornare in partita, la Bcc Castellana “gira” anche su Vedovotto e Djalma (6-8). Robbiati riporta Lagonegro sotto (primo tempo ed ace per il 9-9), Spadavecchia spinge i lucani: 11-9. Fabroni ed Esposito rianimano la New Mater (13-12), Morelli torna a colpire: 13-14. Vedovotto in pipe e il muro a uno di Djalma sono perle che, però, non bastano a stendere Lagonegro: 18-18. L’errore di Tiurin apre una crepa e costringe i lucani al time out (18-20), il muro di Robbiati rimette tutto in gioco (21-21). Due di Morelli per il 22-23. Tiurin la ribalta (24-23), ma Cubito e Morelli la pareggiano (25-25 prima e 27-27 poi). Tiurin stoppa il match ball pugliese (28-28) e poi manda tutti al tie break (30-28).

Inizio traumatico per la Bcc Castellana, subito sotto 5-1. Lagonegro sembra in totale controllo della partita, la New Mater paga anche l’ambiente e l’inerzia della gara: 8-2. Il 10-5 parziale è una condanna per i pugliesi che non trovano più la forza per ricucire il break iniziale. Il Pala Alberti festeggia, letteralmente esplode, sul 15-8.



TABELLINO



Geovertical Geosat Lagonegro - Bcc Castellana Grotte 3-2

33-31 (36’), 22-25 (28’), 17-25 (26’), 30-28 (39’), 15-8 (13’)



Lagonegro: Zoppellari 4, Mazzone 19, Spadavecchia 9, Tiurin 28, Fantauzzo 7, Robbiati 16, Santucci (L), Ramberti, Maccarone 1. ne Condorelli (L), Ribezzo, Vecellio, Ladaga.

All. Falabella, II all. Iannarella, scout Di Maio.

Battute vincenti/errate: 6/17

Muri: 8

Ricezione positiva/perfetta: 54/40. Attacco: 55

Errori gratuiti: 12 att / 2 ric

Castellana Grotte: Fabroni 2, Vedovotto 17, Esposito 8, Morelli 32, Moreira 18, Cubito 7, De Pandis (L), Del Vecchio 3, Quartarone, De Santis (L). ne De Togni, Cascio, Imbesi, Agrusti.

All. Mastrangelo, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Masi..

Battute vincenti/errate: 2/20

Muri: 8

Ricezione positiva/perfetta: 46/29. Attacco: 59

Errori gratuiti: 11 att / 6 ric

Arbitri: Christian Palumbo di Cosenza, Danilo De Sensi di Roma