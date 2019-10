'Su il sipario: al Lavoro' - nel pomeriggio a Molfetta l'incontro conclusivo del progetto laboratoriale sulla sicurezza 29/10/2019 Un ciclo di incontri di formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro e sulla gestione dello stress lavorativo, dove viene utilizzato il linguaggio teatrale per fornire un punto di vista alternativo – ma anche più incisivo - sul tema. È la filosofia al centro del progetto Su il sipario: Al lavoro!, realizzato da Inail Puglia, Confcooperative Puglia ed il Consorzio Tric - Teatri di Bari nel territorio pugliese.



L’INCONTRO CONCLUSIVO A MOLFETTA



I risultati dell’iniziativa verranno presentati oggi, martedì 29 ottobre, durante un incontro conclusivo del progetto alla Cittadella degli Artisti di Molfetta alle ore 17,00. L’incontro prevede la partecipazione di Piero Rossi, presidente di Confcooperative Puglia, del sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, del presidente del Comitato permanente di Protezione Civile Ruggiero Mennea, del direttore regionale vicario di Inail Puglia Giuseppe Gigante e del presidente di Teatri di Bari Augusto Masiello.



Verrà dato spazio ai linguaggi artistici per raccontare la sicurezza sul mondo del lavoro, con la proiezione del video realizzato per il progetto dal regista Alessandro Piva ed un intervento teatrale a cura di Teresa Ludovico, consulente artistica di Teatri di Bari, e dell’attore Michele Cipriani.

SU IL SIPARIO: AL LAVORO!



Nell’ambito del progetto Su il sipario: al Lavoro! sono stati organizzati 10 incontri in altrettante imprese nel settore sanitario e in quello agricolo ubicate in tutte le province pugliesi. I laboratori teatrali, ciascuno della durata di 3 ore e condotti dal presidente di Teatri di Bari, Augusto Masiello, hanno visto i lavoratori coinvolti – tra i 10 e i 30 per ciascuna impresa - utilizzare le tecniche proprie dell’attore per fronteggiare i rischi legati alla sicurezza ed imparare a riconoscere e gestire azioni e situazioni di stress lavorativo.



Un progetto che non rimane limitato alle sole realtà professionali coinvolte, ma che vuole diffondere ad ampio raggio le nozioni emerse dagli incontri, rendendo l’esperienza il più possibile diffusiva ed informativa. L’iniziativa prevede infatti anche la realizzazione di un portale web, già attivo, su cui vengono caricati alcuni dei materiali realizzati durante i laboratori (foto, video e vari contributi) ed i documenti normativi sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro.