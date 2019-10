Intercultura: Ancora tempo fino al 10 novembre per iscriversi al bando concorso di Intercultura per studiare all’estero 29/10/2019 Ancora tempo fino al 10 novembre per iscriversi al bando di concorso di Intercultura per studiare all’estero

SCUOLA: ANNO ALL'ESTERO? 2.200 POSTI E 1.500 BORSE DI STUDIO IN PALIO



MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE ORE 16,00 PRESSO L’ITC LENOCI

INCONTRO CON I VOLONTARI DI INTERCULTURA

I volontari dell'Associazione presentano i programmi e rispondono alle domande di studenti e genitori

I programmi di Intercultura sono compatibili con la borsa ITACA di INPS



Bari, 29 ottobre 2019 - "Partire con Intercultura mi ha cambiato la vita!". A dirlo, sono gli oltre 70.000 studenti che in 64 anni di attività hanno partecipato a un programma scolastico internazionale di Intercultura, tra cui si annoverano personaggi come Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti, Antonio Scurati, Maria Concetta Mattei, Marco Balich, Luca Barilla e tanti altri.



In tutta Italia Intercultura organizza oltre 200 appuntamenti per presentare i programmi all'estero e anche a Bari i volontari dell'Associazione hanno previsto un incontro informativo aperto a studenti e genitori. L'APPUNTAMENTO È PER LE ORE 16.00 DI MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE PRESSO L’ITC LENOCI (POLIVALENTE), in via Caldarola, 41, Bari, dove sarà possibile ricevere informazioni e suggerimenti utili. In particolare, saranno presentate le Borse di studio a favore di studenti meritevoli offerte da:



 Fondazione Vincenzo Casillo che mette a disposizione una straordinaria possibilità per studenti meritevoli, con reddito familiare fino a 40.000€: 2 borse di studio per vivere e studiare per un anno in Lettonia, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Russia, Serbia, Turchia, Ungheria riservate a studenti residenti ed iscritti in una scuola secondaria di II grado in Basilicata e Puglia. Per info: www.intercultura.it/fondazione-casillo

 Timac Agro Italia che offre 4 borse di studio per programmi estivi, della durata di 4 settimane in Danimarca, Irlanda (Wexford, Cork, Dublino e Sligo), Regno Unito (Galles), Russia e Spagna riservate a studenti meritevoli degli Istituti Agrari del territorio nazionale. Per info: www.intercultura.it/timac-agro-italia-istituti-agrari



 I volontari di Intercultura del Centro locale di Bari Sud che mettono a disposizione una straordinaria possibilità per studenti meritevoli, con media scolastica almeno dell’8, con reddito familiare fino a 65.000€ e iscritti al concorso di Intercultura c/o il Centro locale di Bari Sud: un contributo di massimo 4.000€ per programmi estivi di 4 settimane in Cina, Irlanda (Wexford, Cork, Dublino), Russia e Tunisia. Per info: www.intercultura.it/borsa-di-studio-centro-locale-bari-sud



Gli studenti interessati a partecipare alle selezioni per le Borse di studio dovranno iscriversi sul sito di Intercultura entro il 10 novembre 2019.

Protagonisti dell'incontro saranno anche alcuni ragazzi appena rientrati dalle loro esperienze in Paesi diversi per spiegare, attraverso il proprio racconto, che cosa significhi trascorrere una parte così importante della propria vita a contatto con un’altra cultura, tra sfide, difficoltà, benefici e bellissimi ricordi di momenti speciali vissuti con i nuovi amici provenienti da tutto il mondo. Sono oltre 60 le destinazioni in cui poter studiare in una scuola del posto e vivere accolti da famiglie selezionate, per un intero anno all'estero o un periodo più breve.



Si possono scegliere mete più tradizionali Europa e USA, o destinazioni più innovative in Paesi che offrono grandi opportunità, come la Cina, l'India, la Russia, il Brasile, e tanti altri ancora. Attualmente dalla zona di Bari Sud 19 studenti delle scuole: Elena di Savoia, Don Milani Da Vinci, Cartesio, Salvemini, G. Cesare, Fermi, Socrate, Platone , si trovano in Canada, Costarica, Cina, Finlandia, Tailandia, Argentina, Portogallo, USA, Germania, Ungheria, Svizzera. Come Aldo, che si trova attualmente ad Amburgo, spiega perché dovrebbe essere fatta un’esperienza con Intercultura che punta sugli adolescenti per promuovere la pace e l’integrazione: “Nella vita dobbiamo migliorare e anche se ci sono le difficoltà associo a queste la crescita personale per affrontare meglio il nostro modo di essere e apprezzare la bellezza e l’unicità del mondo”.



Chi desiderasse ricevere maggiori informazioni sull’incontro di presentazione e sulle attività di Intercultura a Bari può contattare la Responsabile dei programmi di studio all’estero del Centro locale di Intercultura, Claudia Triggiani, al numero 3348027321



IL CONCORSO DI INTERCULTURA IN TRE PUNTI:

 I TEMPI DEL CONCORSO: le iscrizioni online sono già aperte. Accedendo al sito www.intercultura.it, è possibile iscriversi fino al 10 novembre 2019 al nuovo bando di concorso 20120-21 per trascorrere un intero anno scolastico, un semestre, un trimestre, un bimestre o 4 settimane estive in uno degli oltre 60 Paesi di tutto il mondo dove la Onlus promuove i suoi programmi. Più di 2.200 i posti disponibili e 1.500 le borse di studio, tra quelle sponsorizzate e quelle messe a disposizione da Intercultura. Il bando è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2002 e il 31 agosto 2005.



 LE BORSE DI STUDIO A DISPOSIZIONE: le 1.500 borse di studio parziali o totali, consentono la partecipazione ai programmi da parte degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno economico (si va dalle borse totali che coprono il 100% della quota di partecipazione, a quelle parziali che coprono una percentuale variabile tra il 20% e l’80% della stessa). Oltre alle borse finanziate da Intercultura stessa, altre centinaia, tra borse di studio totali e contributi sponsorizzati, sono messe a disposizione grazie alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali. L’elenco viene continuamente aggiornato sul sito alla pagina http://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor).



 RICONOSCIMENTO DELL'ANNO ALL'ESTERO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: il periodo di studio all’estero viene riconosciuto in Italia in base alle Linee di Indirizzo sulla Mobilità studentesca internazionale e individuale emesse dal MIUR con nota Prot. 843 il 10 aprile 2013. Al rientro in Italia il giovane potrà proseguire regolarmente gli studi in seguito alla valutazione da parte del Consiglio di Classe del percorso formativo svolto. Intercultura certifica le competenze acquisite durante l’esperienza e tale documentazione potrà essere presentata a scuola, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina www.intercultura.it/studenti/fasi-del-programma



I PROGRAMMI DI INTERCULTURA CONSENTONO DI BENEFICIARE DELLE BORSE DI STUDIO

OFFERTE DAL PROGRAMMA ITACA DI INPS PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

E’ inoltre possibile iscriversi del bando di concorso del programma ITACA 2019 di INPS per l'anno scolastico 2020/2021. Si tratta di 1.500 borse di studio per la partecipazione a programmi scolastici all'estero annuali, semestrali e trimestrali riservate a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione. I programmi di Intercultura sono conformi ai requisiti del bando del programma ITACA di INPS e negli ultimi anni circa 650 vincitori di queste borse di studio hanno potuto finanziare in questo modo la partecipazione ai programmi di Intercultura.

Intercultura garantisce tutti i servizi previsti dal bando (che non è in esclusiva per Intercultura) e offre in aggiunta il percorso di formazione prima, durante e dopo il soggiorno all'estero, l'assistenza prima, durante e dopo il soggiorno all'estero e la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nell'intero percorso (per info www.intercultura.it/itaca).