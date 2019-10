FIPAV Puglia - Al via a Roma il progetto Club Italia allargato 29/10/2019 Al via il Progetto Club Italia allargato. Quindici gli atleti pugliesi a Roma.



Ha avuto inizio ieri a Roma, presso di preparazione olimpica Giulio Onesti, il progetto di qualificazione nazionale del settore maschile 2019-2020 presentato da Julio Velasco nell'ultima consulta federale tenutasi a Roma circa un mese fa. Il primo degli appuntamenti in calendario, in programma fino a domenica 3 novembre, coinvolgerà atleti selezionati delle regioni di Puglia, campione d'Italia in carica al Trofeo delle Regioni, e Alto Adige.



La proposta avanzata dal direttore tecnico del settore giovanile maschile è stata quella di creare un "Club Italia Allargato" al quale, in ognuno dei dodici appuntamenti calendarizzati da fine settembre a marzo 2020, parteciperanno due regioni per volta con una rappresentativa di atleti insieme ai propri allenatori per un raduno della durata di una settimana coordinato dai tecnici federali. Questo programma di lavoro permetterà di conciliare un importante numero di allenamenti con una limitata perdita di giornate scolastiche. Durante ciascun incontro si terranno degli incontri tra i tecnici federali e quelli regionali, creando la possibilità di un confronto tra quanto messo in pratica in palestra definendo al contempo le linee guida da adottare. Oltre agli incontri già in calendario sono previsti degli interventi di selezione in ogni regione così come degli interventi specifici nelle regioni che necessitano di maggiore sviluppo.



Gli obiettivi del progetto sono quelli di creare entusiasmo e motivazione; migliorare il livello delle regioni; migliorare il processo di reclutamento; accelerare e massimizzare la formazione dei giocatori nelle categorie giovanili; migliorare il livello tecnico, didattico e metodologico degli allenatori e dei preparatori fisici del settore giovanile. Da ieri a domenica saranno quindici gli atleti pugliesi impegnati a Roma di fronte al direttore tecnico Julio Velasco e ai tecnici del progetto di qualificazione nazionale tra cui il pugliese Vincenzo Fanizza fresco vincitore del mondiale alla guida dell'Italia U19. Presenti per il CQR FIPAV Puglia i tecnici Diego Vannicola e Angelo Polignano insieme agli atleti selezionati nati tra il 2004 e il 2005: Bello Matteo Maria (2004, Pallavolo Azzurra Alessano Ssdrl), Buffo Gabriele (2004, Ssd Matervolley Castellana Arl), Ciccolella Niccolo' (2004, Ssd Matervolley Castellana Arl), Coppola Davide (2005, Pallavolo Azzurra Alessano Ssdrl), Conte Antonio (2004, Vibrotek Leporano), De Giorgi Francesco (2005, De Giorgi Volley), De Marco Matteo (2004, Pag Volley Taviano), De Matteis Lorenzo (2005, Sbv Galatina), Fanizza Alessandro (2004, Green Volley Francavilla), Guadagnini Federico (2004, Green Volley Francavilla), Lorusso Simone (2004, Ssd Matervolley Castellana Arl), Luzzi Davide (2004, Frascolla Taranto), Paglialunga Luca (2004, New Volley Gioia), Ragno Federico (2004, Green Volley Francavilla), Trabucco Enrico (2004, Ssd Matervolley Castellana Arl).



Il calendario degli incontri del progetto: 28 ottobre - 3 novembre, 18-24 novembre, 2-8 dicembre?, 9-15 dicembre?, 16-22 dicembre?, 13-19 gennaio?, 20 -26 gennaio?, 3-9 febbraio?, 10-16 febbraio?, 24 febbraio-1 marzo?, 2-8 marzo?, 16-22 marzo.



La struttura tecnica dell'attività di qualificazione nazionale

Direttore tecnico giovanile: Julio Velasco

Coordinatore: Angiolino Frigoni

Referenti nazionali: Monica Cresta, Vincenzo Fanizza, Michele Zanin

Collaboratori: Pippo Gennaro, Luca Leoni, Paolo Mattia, Daniele Morato, Bruno Morganti, Giampiero Panzini.