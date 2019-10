Monopoli (Bari) - Centraline mobili per la qualità dell’aria: la Regione scrive ad Arpa 29/10/2019 Riscontrata la richiesta del 22 ottobre 2019 del Sindaco di Monopoli Angelo Annese

Con una nota inviata all’Arpa Puglia e al Sindaco di Monopoli Angelo Annese, il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, servizio pianificazione strategica ambiente, territorio e industria della Regione Puglia ha invitato l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale a “voler celermente verificare le segnalazioni di disturbo olfattivo […]secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.32/2018 nonché dal Protocollo Operativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 805 del 2 maggio 2019”.

Lo scorso 22 ottobre, in seguito al fenomeno delle emissioni odorigene nell’aria registrate con forte intensità nella giornata precedente, il Sindaco Annese aveva chiesto di integrare l’attuale rete di monitoraggio della qualità dell’aria con centraline mobili e con l’analisi di ulteriori inquinanti, con particolare riferimento alla eventuale presenza di benzo(a)pirene in aria ambiente ed alla composizione del particolato aerodisperso.

Nella nota la Regione invita l’Arpa Puglia “d’intesa con l’Amministrazione Comunale di Monopoli a valutare e quindi provvedere all’installazione di centraline mobili per i monitoraggi richiesti”. Infine, si sottolinea che “è in corso l’aggiornamento del Piano Regionale della Qualità dell’Aria della Regione Puglia e quindi in detto alveo potranno essere valutate ed approfondite tutte le opportune modalità di monitoraggio strutturali all’interno del territorio comunale di Monopoli”.

«Il fatto che la Regione Puglia abbia risposto tempestivamente è un’ottima notizia. Inizia, dunque, a dare i primi frutti l'incessante azione promossa dall'amministrazione comunale per incrementare il monitoraggio della qualità dell'aria a Monopoli. Ora attendiamo fiduciosi il tempestivo avvio delle attività da parte di Arpa», evidenzia il Sindaco di Monopoli Angelo Annese.