Bari - "Popoli in movimento” mostra fotografica di Francesco Malavolta 30/10/2019 “POPOLI IN MOVIMENTO”

DA DOMANI AL MUSEO CIVICO LA MOSTRA FOTOGRAFICA DI FRANCESCO MALAVOLTA

CON UNA SERIE DI APPUNTAMENTI SUI FENOMENI MIGRATORI







Si svolgerà a partire da domani, giovedì 31 ottobre, e fino al 3 novembre, presso il Museo Civico in strada Sagges a Bari vecchia, “Popoli in movimento”, la mostra fotografica del giornalista Francesco Malavolta, curata dall’associazione Mama Africa, che gode del patrocinio dell’assessorato comunale al Welfare.

L’inaugurazione è fissata per domani alle ore 10, alla presenza dell’assessora Francesca Bottalico, di Maurizio Moscara, Marina Schirone ed Elvira Zaccagnino, con un saluto dell'autore in videoconferenza. Nell'occasione saranno presentate le attività dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari in tema di immigrazione.



Nelle giornate della mostra si terranno una serie di appuntamenti dedicati al fenomeno migratorio, tra i quali spicca la presentazione del libro “Passi di pietra” di Margriet Ruurs con immagini di Nizar Ali Badr (la Meridiana edizioni), ritenuto da Papa Francesco uno dei migliori 10 testi per ragazzi al mondo. La presentazione, in programma sabato 2 novembre a partire dalle ore 18.30, vedrà interventi affidati ai rappresentanti di diverse associazioni culturali straniere.



L’evento si pone l’obiettivo di mettere in luce la difficile situazione che vivono i migranti: donne, uomini, bambini costretti a fuggire, e spesso a morire, a causa di politiche volte a respingere invece che ad accogliere, e raccogliere preziose testimonianze sulla loro esperienza.



Orari della mostra:



• domani, giovedì 31 ottobre: ore 10.00 - 18.00

• venerdì 1 e sabato 2 novembre: ore 10.00 - 19.00

• domenica 3 novembre: ore 10.00 - 14.00.