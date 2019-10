DOMENICA AL MUSEO Da Nord a sud ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura statali 31/10/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA



Domenica 3 novembre torna la #domenicalmuseo, iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese.

Si conferma per questa data la gratuità anche nei luoghi della cultura del Polo Museale della Puglia solitamente a pagamento, fatta eccezione per il Castello di Copertino che garantirà l’ingresso gratuito al pubblico sabato 2 novembre 2019.

Per maggiori informazioni si rimanda al seguente link:

https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-[url]MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_742289851.html#Puglia[/url]