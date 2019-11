Immagine: © Roberto Ferrante Giro d’Italia Ciclocross, vigilia record a Jesolo: in 800 all’assalto della sabbia 01/11/2019 Giro d’Italia Ciclocross, vigilia record a Jesolo: in 800 all’assalto della sabbia

Numeri record ai nastri di partenza dell’unico appuntamento internazionale dell’11° Giro d’Italia Ciclocross, in una vigilia ricca di sorprese in casa DP 66 GIANT SMP e ASD Romano Scotti.



È la tappa numero 63 di tutta la storia del GIC e contende a Corridonia il record assoluto di partenti di sempre. L’internazionale di Jesolo, che domani darà vita al quarto appuntamento del Giro d’Italia Ciclocross 2019, vola su quota 800 iscritti (short track competo) per la gioia dell’ASD DP 66 Giant SMP, che insieme all’ASD Romano Scotti ha portato la corsa rosa in una regione storica per il ciclocross, il Veneto.



Sarà la sabbia l’assoluta protagonista del GP Internazionale Città di Jesolo, con un lungo tratto sull’arenile della spiaggia attrezzata più lunga d’Italia, una porzione tecnica di percorso che garantirà spettacolo assicurato anche e soprattutto sotto il profilo tecnico. Il resto del tracciato, disegnato interamente nelle pertinenze del Villaggio al Mare Marzotto sarà veloce e nervoso, con numerosi tratti sul porfido (che è anche la pavimentazione del rettilineo d’arrivo).



Con un nutrito gruppo di atleti stranieri al via, la tappa sarà fondamentale per la sfida alle maglie rosa, lo spettacolo sta per cominciare e si è cominciato a gustarlo questa sera con la conferenza stampa di presentazione.



DUE PARTENZE IN PIÙ - a causa dell'elevato numero di iscritti alla quarta tappa del Giro d'Italia Ciclocross, prevista per domani presso il Villaggio al Mare Marzotto di Jesolo (Ve), l'organizzazione, con l'approvazione della giuria, ha apportato importanti modifiche al programma.



In particolare sono sdoppiate le partenze dei master e la categoria degli allievi è divisa in due batterie, una maschile e una femminile.