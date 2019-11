Bari - L’HBARI 2003 ha presentato alla cittŕ le sue attivitŕ per il 2019/20 01/11/2019 Meravigliosa manifestazione di presentazione dell’anno sportivo e sociale 2018/19 da parte delle associazioni HBARI 2003 – ONLUS e VOLARE PIU’ IN ALTO – ONLUS è stata presentata ieri presso il Palazzo di Città di Bari , alla presenza del Sindaco di Bari, Ing. Antonio DECAro. L’evento è stato presentato dall’atleta dell’hbari2003 , Franca Borin e dall’amico Enzo Tamborra.



Il presidente Romito ha illustrato il campionato nazionale di serie B cui parteciperà l’HBARI 2003 con trasferte a Lecce, Barletta, Taranto, Palermo, Reggio Calabria e Catania, cui seguirà la fase successiva dei play off promozione, cui la squadra barese non nasconde di ambire. Il campionato avrà inizio il 10 novembre 2019 a Palermo.



Quindi ha voluto sottolineare la grande importanza dello staff dei volontari che consentono la realizzazione dei progetti: il personale medico composto dal dott. Claudio Azzolini, la dott.ssa Rita Laforgia, il Prof. Pietro Fiore insieme all’ equipe medico della neuroriabilitazione del policlinico di Bari, il Prof. Nicola Palasciano e la sig.ra Manuela Miotto; lo staff tecnico composto dagli allenatori FIPIC Andrea Altieri, Angelo Cassano e tutti gli accompagnatori dall’Avv. Patrizia Ruggiero, l’autista e accompagnatore, Colangiuli Giuseppe e Pasquale Fasano; da porre attenzione anche al gruppo dei volontari che danno “vita” a questo grande movimento sportivo e sociale della Città di Bari; i dirigenti Ivo Castaldo, Ciccio Cramarossa e Fabrizio Romito, senza la cui dedizione non sarebbe possibile proseguire nelle attività.



Sono stati quindi presentati gli atleti del basket in carrozzina, a partire dal capitano Emanuele Fasano, seguito dal nuovo acquisto, il forte pivot Andrea La Terra e il play Leonardo Donvito e Stefano Todaro e poi tutti gli altri: Floren N’Gorant, Samadi Abdelkhalak , Franca Borin, Pasquale Fasano, Giuseppe Lomagstro, Nicola Vitale, Antonio Caputo, Angelo D’Amato, Vito Porreca, Simone Giongrandi, Patty Vittore, Marco Vernole, Francesco Cramarossa, Gianni Romito.



Presentata la nuova maglia da gioco del prossimo campionato Nazionale, indossata dalle due “nostre” splendide atlete-modelle della squadra barese, Franca Borin e Patty Vittore e la terza maglia da Lomagistro Giuseppe.



E’ quindi toccato ai ragazzi con disabilità intellettivo-mentale, il cui gruppo, unico in Italia è l’orgoglio dell’Hbari 2003 e di Volare più in Alto, in quanto coinvolge circa 35 ragazzi in attività sportivo riabilitativa e di socializzazione attraverso la pratica del basket.



Sono intervenuti, il Sindaco della Città di Bari, Ing. Antonio DECaro, IL prof. Paolo Spinelli presidente della “FONDAZIONE PUGLIA”, che da anni sostiene il nostro movimento e i nostri progetti sportivi e sociali e che, ancora una volta ha potuto manifestare l’entusiasmo e la condivisione per le nostre attività; IL presidente dei Medici Fisiatrici Italiani e direttore dell’unità spinale del policlinico di Bari, Prof. Piero Fiore. Presente anche all'evento il presidente dei Lions Club Bari, Dott.ssa Anita Craca



Buon anno 2019_ 2020 a tutto il gruppo sportivo agonistico dell’hbari2003