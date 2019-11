A SAN MARINO, PROVE 2020 PER MAX RACING 01/11/2019 Il leccese Massimiliano Centonze, con alle note l’esordiente Emanuela Pallesca, e i sammarinesi Manuel Marzi e Carla Capochioni, il 2 e 3 novembre saranno Max Racing al 47° Circuito dei Campioni.



Lecce, 01 novembre 2019 – Scatta domani, 2 novembre 2019, nella Repubblica di San Marino, il 47° “Circuito dei Campioni”, ultima gara dell’anno valevole per il TRS.



La scuderia leccese Max Racing è pronta alla sfida sulle strade di Galazzano, con il presidente Massimiliano Centonze, che correrà a bordo di una Saxo Racing Start 1.6 con alle note la moglie Emanuela Pallesca, alla sua prima esperienza come navigatrice. Il 43enne pilota slalom e rally, campione regionale slalom di zona Puglia, Molise Basilicata nel 2018, prenderà parte alla competizione in vista della prossima stagione, in cui probabilmente sarà impegnato nel campionato a San Marino con la Delta Evoluzione.



Per la scuderia correrà anche un pilota della zona, il 33enne Manuel Marzi, su Peugeot 106 1600, navigato dalla 57enne Carla Capicchioni.



Il programma della manifestazione, organizzata dalla Scuderia San Marino, inizierà domani, sabato 2 novembre, con le verifiche amministrative e tecniche, a partire dalle ore 15:45. Domenica 3 novembre, a partire dalle ore 9:00, le prove si svolgeranno su un circuito cittadino allestito nella periferia di Galazzano, di 10.5 km, da ripetere 4 volte.