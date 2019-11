3 novembre - Apuliae Suite: domenica tappa del tour a Castel del Monte 03/11/2019 APULIAE SUITE: DOMENICA A CASTEL DEL MONTE

IL PROGETTO DISCOGRAFICO INEDITO

DI FASCIANO E TARANTINO, SOSTENUTO DA PUGLIA SOUNDS







Suggestivo, simbolico e immerso nella storia antica della meravigliosa Puglia: è Castel del Monte, patrimonio dell'umanità UNESCO, la prossima location del tour di Apuliae Suite, con un concerto previsto domenica 3 novembre, alle 18.30.



Un luogo completamente in linea con l'ascolto di questo progetto discografico inedito, per pianoforte e violoncello, tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record 2019, che propone un percorso di ascolto emozionante e introspettivo attraverso composizioni ispirate ai paesaggi e alla storia della Puglia, con un sound moderno.



Noto per la sua forma ottagonale, il Castello fu eretto da Federico II nell'altopiano delle Murge occidentali sulla sommità di una collina, proprio su un banco roccioso che riaffiora in diversi punti. Castel del Monte resta da secoli un luogo simbolico per eccellenza, tra la sua geometria sacra, l'ingegno architettonico e il percorso di misteri che ne accompagna la storia.



Dopo la prima delle date lucane, il progetto degli artisti Roberto Fasciano (pianoforte) e Luciano Tarantino (violoncello), ritorna quindi nella loro Puglia, terra che ha visto nascere questo sodalizio artistico e da cui i due apprezzati professionisti girano il mondo con la loro musica.



Il progetto discografico Apuliae Suite, composto da Fasciano, è nato per merito della programmazione regionale di Puglia Sounds Record e vedrà altri appuntamenti dal vivo tra Puglia e Basilicata, prima di concludersi il 28 novembre presso il Castello Svevo di Bari.