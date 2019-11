9 10 novembre - Serena Spedicato e Nicola Andrioli a Bruxelles con The Shining of Things. 04/11/2019 IL TOUR DI PRESENTAZIONE DI "THE SHINING OF THINGS. DEDICATED TO DAVID SYLVIAN", PROGETTO DISCOGRAFICO DI SERENA SPEDICATO E NICOLA ANDRIOLI, PRODOTTO DA DODICILUNE CON IL SOSTEGNO DI PUGLIA SOUNDS RECORD, APPRODA SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE A BRUXELLES



Sabato 9 e domenica 10 novembre prosegue a Bruxelles, con il sostegno di Puglia Sounds Export 2019, il tour di presentazione di “The Shining of Things. dedicated to David Sylvian", nuovo progetto discografico della cantante Serena Spedicato e del pianista Nicola Andrioli, prodotto da Dodicilune con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019. Il disco - già recensito e apprezzato in Italia e all'estero - nasce dal desiderio di rileggere e sviluppare un songbook sui camei più significativi dell'immensa produzione artistica dell'artista britannico David Sylvian. Sabato 9 (ore 16) il duo sarà ospite della Fnac di Rue Neuve 123 mentre domenica 10 (ore 15) l'appuntamento è all'ARTbase di 29 rue des Sables.



Strumentista, compositore e autore di musica sperimentale, intima e sofisticata, mista al jazz, all'ambient più colto e minimale e al rock d'avanguardia, David Sylvian è uno straordinario vocalist dal timbro originale e pulito, caldo e profondo, a volte quasi indefinibile e fluttuante a mezz’aria. L'intreccio dialettico e creativo del disco - che ospita anche le note di copertina del sassofonista Roberto Ottaviano - è affidato alla voce elegante della cantante leccese Serena Spedicato, al pianismo sapiente e raffinato di Nicola Andrioli, pugliese d’origine ma da anni residente in Belgio, anche autore degli arrangiamenti originali appositamente scritti per questa produzione, al ricercato suono del trombettista scandinavo Kalevi Louhivuori e al profondo spessore poetico del percussionista Michele Rabbia. Attraverso la libera espressione del linguaggio dei quattro musicisti, il disco fruga e ricerca quel fil-rouge che avvicina l'opera di Sylvian alle atmosfere aperte, intime e rarefatte del jazz europeo, esalta le caratteristiche “nascoste” nei suoi viaggi sonori e le tramuta in una rilettura musicale con un sigillo personale che esalta il significato stretto e spirituale dei suoi testi, delle sue melodie e delle sue armonie. Il suono del disco è frutto del lavoro di Stefano Amerio presso Artesuono Recording Studios. La foto di copertina è di Giacomo Rosato.



Prodotto da Dodicilune con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019 (Regione Puglia - Fsc 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro), “The Shining of Things. dedicated to David Sylvian" è realizzato con il supporto del main sponsor "Carofalo Srl - Reale Mutua Agenzia Lecce di Silvia e Dario Carofalo - Agenti di assicurazione dal 1989" e di Dimore Romano, ed è distribuito in Italia e all’estero da Ird e nei migliori store on line da Believe.



L’etichetta Dodicilune, fondata e guidata da Gabriele Rampino (direttore artistico) e Maurizio Bizzochetti (label manager) è attiva dal 1996 e dispone di un catalogo di oltre 250 produzioni di artisti italiani e stranieri. Distribuiti nei negozi in Italia e all'estero da IRD, i dischi Dodicilune possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati su una cinquantina tra le maggiori piattaforme del mondo grazie a Believe Digital.