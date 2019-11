Bari - Costa Ripagnola, tre le proposte di Legambiente Puglia la valorizzazione e tutela del Parco Costiero di Polignano 04/11/2019 Si è svolta oggi presso l’assessorato Territorio e Parchi della Regione Puglia la Conferenza di Servizi per la tutela e valorizzazione di Costa Ripagnola. Legambiente ha partecipato, insieme agli altri Enti e Associazioni coinvolti per discutere dell’avvio del procedimento di istituzione del Parco Costiero di Polignano a Mare, portando in discussione tre punti specifici: la richiesta di una classificazione dell’area protetta, la proposta di una perimetrazione provvisoria dell’area e di una zonizzazione provvisoria.

“Legambiente spinge fortemente verso l’istituzione del Parco Costiero di Polignano a Mare. – ha detto il presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini - È infatti necessario tutelare Costa Ripagnola, un’area dall’alto valore paesaggistico e naturalistico. Ecco perché bisogna individuare regole ben precise per evitare che possano esserci gravi conseguenze sul piano ambientale. Come Legambiente abbiamo proposto alla Regione Puglia innanzitutto una classificazione formale all’interno del dettato normativo di categorie di parco “Rurale” e “Costiero”. Inoltre abbiamo ritenuto opportuno evidenziare la necessità di segnare una perimetrazione provvisoria dell’area, proposta dal Comitato Pastori della Costa, dove si ritiene necessario includere le aree della falesia costiera del centro abitato di Polignano e il tratto terminale di Lama Monachile. Infine abbiamo raccomandato la suddivisione dell’area in tre zone dall’alto valore naturalistico, paesaggistico e culturale: una con un interesse rilevante e generale, una seconda che riguarda le aree agricole e una terza per le aree urbane. Tutto questo, coinvolgendo tutti i soggetti che concorrono alla gestione del territorio, responsabili a vario titolo della tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, consentirà di tutelare adeguatamente uno dei tratti di costa più interessanti della Puglia adeguandolo alle normative più recenti e consolidando l’attenzione da parte di tutti”.