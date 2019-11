10 novembre - Karagöz e le maravigliose ombre turche alla Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce 10/11/2019 KARAGÖZ E LE MARAVIGLIOSE OMBRE TURCHE ALLA DISTILLERIA DE GIORGI DI SAN CESARIO DI LECCE



Domenica 10 novembre (ore 17:30 - ingresso 1 euro) la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, per i progetti Alchimie e Taotor, ospita il secondo appuntamento della nuova stagione di teatro ragazzi. L'attore Onur Uysal proporrà "Karagöz e le maravigliose ombre turche". Karagöz è una figurina del teatro delle ombre turco che ha dato il suo nome (turco «persona dagli occhi neri») al teatro stesso. "Il repertorio tradizionale trasmesso oralmente è costituito da circa 40 commedie o farse, di carattere realistico e simbolico al tempo stesso in quanto tutto è riportato al quadro familiare di un quartiere di İstanbul.



Tra i personaggi principali: K., che impersona il buonsenso e l’istintiva moralità del popolo; il suo amico Haci İvaz; Čelebi (turco «giovane uomo»); fanno poi brevi apparizioni altri tipi della vita cittadina, ben caratterizzati secondo la nazionalità e il mestiere. Il K., in gran voga già nel 16° sec. in feste solenni, poi diffuso in ambienti popolari, nel 19° sec. era rappresentato di sera nei caffè durante il mese di ramaḍān; scomparve lentamente nel 20° sec. e sopravvive oggi eccezionalmente solo in spettacoli di carattere folcloristico", si legge sul sito Treccani.it. Nato nel 1981 ad Alessandretta (in turco Iskenderun), Onur Uysal ha studiato teatro all’Università di Ankara e ha lavorato in numerosi teatri (Teatro Nazionale di Ankara, Bornova, Moda).



Domenica 15 dicembre (ore 17:30 - ingresso 1 euro) Astragali Teatro porterà in scena "Cosimo sugli alberi", liberamente tratto da "Il Barone Rampante" racconto per tutte le età scritto da Italo Calvino, diretto da Fabio Tolledi con Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Peter Gaydarov, Matteo Mele. Un racconto in cui il rifiuto delle regole, il discostarsi da ciò che è considerato normalità viene narrato con ironia e semplicità ed un paradosso linguistico diventa una possibilità. La fuga e la disobbedienza acquistano senso proprio perché diventano una disciplina morale più irta e rigorosa di quella a cui ci si ribella. Quella di Cosimo, il protagonista, non è testardaggine, non è il puntiglio o il capriccio di un bambino, è la determinazione che arriva dalla consapevolezza di chi è disposto a rinunciare a tutto pur di far rispettare la sua scelta.



Nell’affascinante universo poetico di Calvino non stare con i piedi per terra diventa una dimensione concreta. La proposta di questo classico della letteratura nasce dalla voglia di avvicinare i ragazzi ad una lettura di altissima qualità della scrittura che in questo caso è bella, pulita, con una grandissima ricchezza di costruzioni e di strumenti narrativi. È un libro esemplare perché esorta l’autodeterminazione, l’indipendenza del bambino ritrovando una consapevolezza precostituita. Inoltre troviamo la traccia di primi elementi di un’ecologia profonda segno di come la consapevolezza individuale sia strettamente legata alla consapevolezza ecologica.



A San Cesario di Lecce le attività di "Alchimie – la Distilleria De Giorgi residenza artistica di comunità", progetto del Centro italiano dell’International Theatre Institute – Unesco sostenuto da Fondazione con il Sud, incrociano il lungo viaggio di Taotor, azione triennale promossa dalla compagnia salentina Astragali Teatro diretta da Fabio Tolledi, con vari partner, e finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso pubblico per lo Spettacolo e le Attività culturali FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Uno dei più interessanti e imponenti monumenti dell’archeologia industriale pugliese e meridionale, grazie a questo progetto si sta trasformando, sempre di più, in un luogo aperto al teatro, all’internazionalizzazione della scena, alla formazione d’eccellenza e all’inclusione sociale. Alchimie è promosso, in collaborazione con il Comune di San Cesario, da un folto e qualificato partenariato che comprende Astràgali Teatro, Espéro, Teatro dei Veleni, Teatro Zemrude, VariArti e NovaVita.



Info 0832306194 - 3892105991

www.astragali.it - teatro@astragali.org