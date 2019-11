Bitonto (Bari) - Corso gratuito di introduzione all’astronomia DALLA TERRA ALL’UNIVERSO 05/11/2019 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

GALLERIA NAZIONALE DELLA PUGLIA “G. E R. DEVANNA”



Corso di introduzione all’astronomia

DALLA TERRA ALL’UNIVERSO

da sabato 16 novembre a sabato 14 dicembre 2019





La Direzione del Polo Museale della Puglia e la Direzione della Galleria Nazionale della Puglia, nell’ambito delle attività di promozione culturale dell’ente, in collaborazione con la Società Astronomica Pugliese, presentano il corso di introduzione all’astronomia “Dalla Terra all’Universo”.

Obiettivo del corso è quello di sensibilizzare i partecipanti al contatto ravvicinato con le meraviglie del cielo stellato favorendo la comprensione dei fenomeni astronomici.

Il corso avrà luogo presso la Galleria Nazionale della Puglia a partire da sabato 16 novembre 2019 e proseguirà con cadenza settimanale (23 e 30 novembre) fino a sabato 7 dicembre 2019, concludendosi sabato 14 dicembre con una visita astronomica presso il Parco Nazionale dell’Alta Murgia.



I primi quattro incontri saranno caratterizzati dalla proiezione di videofilmati, immagini e animazioni mentre l’ultimo, in sede esterna, sarà dedicato alle osservazioni tramite telescopio e ad occhio nudo.



Di seguito il programma dettagliato:



• 1° incontro 16 novembre 2019 - "Meraviglioso Universo". Telescopi e osservatori astronomici. Gli oggetti celesti osservabili.

• 2° incontro 23 novembre 2019 - "Sistema solare ed esplorazione spaziale". Viaggio esplorativo tra i pianeti del sistema solare. Il punto sulle missioni spaziali.

• 3° incontro 30 novembre 2019 - "Stelle e costellazioni". Il ciclo di vita delle stelle. Costellazioni e mitologia.

• 4° incontro 7 dicembre 2019 - "L'Astronomia, scienza dell'Universo". Comprendere i fenomeni astronomici e chiarire alcuni luoghi comuni.

• 5° incontro 14 dicembre - serata astronomica conclusiva esterna presso il Parco Nazionale dell’Alta Murgia: consegna degli attestati di partecipazione e osservazioni astronomiche.



La partecipazione al corso è gratuita ma limitata al raggiungimento massimo di 50 posti.



I minori (dai 9 anni in su) che intendono partecipare devono essere accompagnati da un adulto iscritto.



Per partecipare occorre accreditarsi entro e non oltre il 13 novembre p.v. al seguente indirizzo: info2@astropuglia.it



Per informazioni:

Mail: info2@astropuglia.it

Telefono: 339-2929524





Info:

Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”

Via Giandonato Rogadeo, 14-70032 Bitonto

Tel.: +39 080 099708

Mail: pm-pug.gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it

Facebook: Galleria Nazionale della Puglia “G. e R. Devanna”

Instagram: GalleriaNazionaleDellaPuglia