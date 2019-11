8 novembre - Mariano Rizzo con “Storie di tenebre” alla Libreria Città Invisibili di Terlizzi (Bari) 08/11/2019 Incontro organizzato dal Presidio del Libro di Terlizzi



Mariano Rizzo, appassionato di storia e di tradizioni della sua terra, archivista, paleografo e restauratore di libri antichi torna a presentare Storie di tenebre. Nella storia di Puglia, il suo esordio letterario, un libro a metà strada fra il romanzo gotico, la narrazione storica e il multiforme romanzo barocco.

Da un’inconsueta amicizia fra un pescatore e uno scrittore affamato di storie, si sviluppa una catena di fiabe oscure sino alla sconvolgente rivelazione finale.

Ogni racconto è autoconclusivo e, svelandoci parte della trama, diviene parte di una storia corale.

“Storie di tenebre. Nella storia di Puglia”, Edizioni di Pagina, è un atto d’amore per la Puglia e per il suo patrimonio storico e folklorico.

“S’impone immediatamente il seducente titolo, Storie di tenebre nella Storia di Puglia, anticipatore di atmosfere fosche ed enigmatiche, inconsuete eppure non estranee a una terra come quella pugliese, emblema stesso di solarità mediterranea” (Carlo Picca, Fame di Sud).



Il volume edito da Edizioni di Pagina sarà presentato

alla Libreria Città Invisibili di Terlizzi, in Via Roma, 98

il giorno 8 novembre, alle ore 19.00

Dialogherà con l’autore la prof.ssa Giustina De Bartolo

Letture di Marileda Maggi, Voice Over Artist