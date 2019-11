Sant'Agata di Puglia (Foggia) - Presentazione di 10 opere del fotografo Alessandro Tricarico, dal titolo “Radici” 09/11/2019 Domenica 10 novembre, a partire dalle ore 10.30, il Comune di Sant'Agata di Puglia, in collaborazione con ArcheoLogica s.r.l., organizza un evento finalizzato alla presentazione e promozione delle 10 opere del fotografo Alessandro Tricarico, dal titolo “Radici”, realizzate nell'ambito del progetto “Stritte art”, finanziato dalla Regione Puglia per il programma “La cultura si fa strada”.

Il titolo del progetto gioca sull’assonanza tra il termine inglese “street” e l’aggettivo dialettale “stritte” che indica le strette strade tipiche di Sant’Agata, le cosiddette “trasonne”, un elemento tipico della conformazione del centro storico del paese.

L’intento dell’iniziativa espositiva è quello di valorizzare il “paesaggio” inteso come virtuoso esito dell’interazione tra uomo, natura, culture, tradizioni e che si sostanzia in immagini fotografiche, stampate in gigantografia (su oltre 250 mq di carta) che tappezzano angoli suggestivi del centro storico di Sant’Agata di Puglia.

Domenica 10 novembre, a partire dalle 10.30, saranno organizzate visite guidate tra le strade del paese, le 'stritte', in compagnia del fotografo Alessandro Tricarico, alla scoperta delle opere e della loro genesi. Il percorso, partendo da uno dei principali luoghi di aggregazione del paese (piazza XX

Settembre), traccia un itinerario che consente al contempo di fruire delle opere e delle bellezze e degli scorci del centro storico.

Dopo la presentazione del progetto da parte delle autorità cittadine, saranno previsti due turni di visita guidata, il primo alle ore 10.30, il secondo alle ore 12.00. La partecipazione è libera, gratuita e non necessita di prenotazione.

E' possibile, inoltre, con l'aiuto di mappa della città realizzata per l'occasione, effettuare in completa autonomia il percorso di visita. Le opere sono infatti già fruibili dal giorno dell'inaugurazione che si è svolta il 31 ottobre scorso.

Appuntamento in Piazza XX Settembre alle ore 10.30 (in caso di previsioni incerte la presentazione del progetto si terrà presso la sala consiliare del Comune).

Il percorso alla scoperta delle installazioni e del centro storico potrà essere effettuato anche in altre giornate, contattando il Comune di Sant’Agata (0881/984007 -

comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com).





Il fotografo: Alessandro Tricarico, classe ’86, ha un profilo da fotogiornalista. Tra le riviste con cui ha collaborato ci sono: il Financial Times, l’Europeo e la Repubblica; collabora stabilmente con il quotidiano Il Manifesto con foto e articoli. Pagina web: https://www.alessandrotricarico.com/.