9 novembre - Via al Prospero Fest a Monopoli con Gianluigi Nuzzi e Mirabella - Monopoli 09/11/2019 Via al Prospero Fest a Monopoli

con Gianluigi Nuzzi e Mirabella



Sabato 9 alla Rendella taglio del nastro per il festival di letteratura, musica, teatro e arti. Il giornalista e il divulgatore protagonisti di due dibattiti con Magistà sul libro “Giudizio Universale” sulla crisi finanziaria del Vaticano e sulla Comunicazione.



Ospiti del primo giorno anche Manlio Castagna, Leonardo Palmisano e Giuseppe Civati. Nei prossimi giorni attesi Canfora, Toffolo, Veneziani, Bruzzone, dalla Chiesa, Bruti Liberati e altri autori. L’11 inaugurazione con Emiliano e Capone dei nuovi spazi della Biblioteca, Music Lab e Food Lab, e presentazione della Brand Identity





Michele Mirabella e Gianluigi Nuzzi sono i primi protagonisti del Prospero Fest 2019, al via sabato 9 novembre nella “Rendella” di Monopoli. Una nove-giorni di letteratura, musica, teatro e arti che lunedì 11, giorno del secondo compleanno della nuova Biblioteca civica, vedrà anche l’inaugurazione di tre nuovi spazi dedicati a musica, cibo e turismo.



“Tra le righe del presente” è il tema della seconda edizione del festival e il ricco programma aprirà spazi di riflessione culturale sulle questioni salienti dei nostri giorni. Come quelli di Mirabella e Nuzzi che parleranno in due dibattiti con il direttore di Telenorba Enzo Magistà del difficile rapporto fra comunicazione e lingua e della crisi finanziaria del Vaticano. Il primo dei due appuntamenti si svolgerà alle 18.30 nella Rendella e vedrà il regista teatrale, divulgatore e conduttore televisivo bitontino parlare della comunicazione sui media. Mirabella è infatti anche docente universitario di “Teorie e tecniche dei mezzi di comunicazione di massa” all’Università di Bari e alla IULM di Milano.



Alle 21 il testimone passerà al giornalista milanese Gianluigi Nuzzi, conduttore di “Quarto grado” e autore di diversi libri-inchiesta sulla Chiesa. L’ultimo, “Giudizio universale. La battaglia finale di Papa Francesco per salvare la Chiesa dal fallimento” (Chiarelettere), sarà presentato e discusso nel dibattito con Magistà.



I due incontri saranno preceduti da altri due appuntamenti: alle 10 con “Petrademone. Il libro delle porte” di Manlio Castagna (modera Mariella Fusillo) e alle 18 con “Tutto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani” e “Nessuno uccide la morte. Mazzacani sulle tracce di Colucci” di Leonardo Palmisano (modera Giuseppe “Pippo” Civati). Il Prospero Fest sarà inaugurato ufficialmente sabato 9 alle 18 in Biblioteca Rendella, alla presenza del sindaco Angelo Annese e dell’assessore alla Cultura Rosanna Perricci. Tanti autori e ospiti animeranno il PF19 fino al 17 novembre, come Marcello Veneziani, Davide Toffolo, Giuseppe “Pippo” Civati, Luca Bianchini, Roberta Bruzzone, Sigfrido Ranucci, Armando Punzo, Rita dalla Chiesa, Giuseppe Laterza, Luciano Canfora, Edmondo Bruti Liberati, i Radiodervish e Bobo Rondelli. Per informazioni: www.larendella.it.

INAUGURAZIONE NUOVI SPAZI RENDELLA CON EMILIANO E CAPONE.



Da segnare in calendario anche l’inaugurazione l’11 novembre alle 10 - data della rinascita nel 2017 della biblioteca comunale - di tre nuovi spazi della Rendella alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dell’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Loredana Capone: il Music Lab, il Food Lab e il nuovo ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT) attrezzato nella Sala dei Pescatori della Rendella; alla presentazione dello IAT parteciperà anche l’assessore al Turismo del Comune di Monopoli, Cristian Iaia. I nuovi spazi realizzati grazie al contributo dell’avviso pubblico “Smart-in Puglia Community Library” sono altri tre germogli della primavera culturale che Monopoli sta vivendo negli ultimi anni con la riapertura dei rifugi antiaerei del Teatro Radar. L’11 sarà presentata anche la nuova brand identity della biblioteca, incentrata sul suo rapporto con il mare. La biblioteca è situata infatti in un edificio che in passato ha ospitato il mercato ittico e dalle stanze di lettura si gode di un panorama unico dell’area portuale.



Il Prospero Fest è organizzato dal Comune di Monopoli e dalla Biblioteca civica Prospero Rendella anche grazie al supporto dei partner: Associazione Operatori Centro Storico Monopoli, Tormaresca, Albergo Diffuso Monopoli e Santa Maria 24.



La partecipazione agli incontri con Roberta Bruzzone (“DALLA VIOLENZA DI GENERE AL FEMMINICIDIO. Profili investigativi, criminologici e vittimologici” - 12 novembre, ore 21, Biblioteca Rendella) e con Edmondo Bruti Liberati (“LA GIUSTIZIA IN ITALIA OGGI. Il lungo viaggio nella democrazia” - 16 novembre, ore 10, Biblioteca Rendella) darà diritto agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari rispettivamente a 2 e 3 crediti formativi.