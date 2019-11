Lecce - “SETTIMANA DEL LAVORO”: NONA EDIZIONE A UNISALENTO DALL’11 AL 15 NOVEMBRE 2019 09/11/2019 CON LA PARTECIPAZIONE DI OLTRE 60 AZIENDE ALLA RICERCA DI PERSONALE QUALIFICATO





Cinque giornate per l’incontro tra imprese che cercano personale qualificato e studenti, neolaureati e dottorandi/dottori di ricerca dell’Università del Salento: dall’11 al 15 novembre 2019 in programma la nona edizione della “Settimana del Lavoro”, organizzata dall’Ufficio Career Service dell’Ateneo.



«La “Settimana del Lavoro” è una grande opportunità poiché permette di mettere in relazione studenti e laureati del nostro Ateneo con realtà aziendali di livello locale e nazionale», sottolinea il Rettore Fabio Pollice, «I ragazzi avranno l’occasione di conoscere quali concreti sbocchi occupazionali offre il percorso formativo intrapreso, la professionalità acquisita, di confrontarsi con i potenziali datori di lavoro e, nondimeno, di proporre la propria candidatura a fronte delle esigenze occupazionali da questi espresse. Sul fronte opposto le imprese avranno la possibilità di farsi conoscere e selezionare direttamente le professionalità più idonee e talentuose da inserire nel proprio organico. I seminari in programma, inoltre, costituiranno importanti momenti di confronto che consentiranno di approfondire aspetti fondamentali del job placement. Cinque giorni per riflettere sulle prospettive occupazionali dei nostri laureati, per creare una più stretta interazione tra domanda e offerta di lavoro, tra imprese e Università, per lavorare insieme allo sviluppo del nostro territorio».



Presentazioni aziendali e colloqui



Oltre 60 le aziende e le organizzazioni che avranno a disposizione uno spazio attrezzato, all’interno dell’edificio “Aldo Romano” del campus Ecotekne (via per Monteroni, Lecce), per le presentazioni, la raccolta dei curricula e i preliminari colloqui di lavoro ai quali potranno seguire approfondimenti nelle sedi aziendali. Saranno presenti le aziende: Agenzia Generale “Generali” Lecce Oberdan, Alleanza Assicurazioni spa – agenzia Lecce, Altea Federation, Andresani Multimediale, ARCI Lecce, Aubay, Avio Aero, Banca Popolare Pugliese, Banca Sella, Blue Reply, Brigest, Calcagnile Academy, Capgemini Italia, Casta Carpenteria Meccanica, CDS Hotels, CNH Industrial Italia spa, Collegio Nazionale degli Agrotecnici, Deghi spa, DXC Technology, Echolight, Engineering - Ingegneria Informatica spa, Enginium, Eurospin Puglia, Evvai.Com, Exprivia spa, Fincons Group, F. N. Data srl, Generali Italia, GI Group, Gruppo San Marco, Hays, Hoist Finance, Ibc, Icsone, Invemet, ITCube, LegaCoop, Leroy Merlin Srl, Links Management & Technology Spa, Logispin, Masseria Cappella, Monteco srl, More One srl, Morra Assicuratori Snc - Unipol Sai, Nardò Technical Center srl – A Porsche Engineering Company, Omninext, Parkforfun.com srl, Pharmagrin srl, Pricexpert sas, Prometeia, Randstad, Ri Group, Salmoiraghi & Viganò, Sirio Animazione, Sir spa, Slow Active Tours, Steel Minds srl, Sveg Ricerca Formazione Lavoro, Syfer, Sysdata spa, Thermowell - Marine Air Conditioning, Thinkopen, UNICC International Computing Center, Valves Srl, Winet srl.



Per studenti e laureati UniSalento, attiva una piattaforma online per “prenotare” gli incontri con le aziende di interesse: https://www.unisalento.it/settimana-del-lavoro (link “accedi all’evento”).



Incontri di approfondimento



Quattro gli incontri di approfondimento, in programma sempre nell’aula “Fermi” dell’edificio “Aldo Romano”. Eccoli in dettaglio.



Lunedì 11 novembre, ore 15.30

Presentazione di “Samsung Innovation Camp” (seconda edizione a UniSalento), il progetto di responsabilità sociale sviluppato da Samsung Electronics Italia in collaborazione con Randstad, e nato con l’idea di accompagnare gli studenti delle università pubbliche italiane in un percorso formativo sull’innovazione, per trasformare il futuro in presente e aprire nuovi scenari professionali in ambito digitale.



Martedì 12 novembre, ore 10.30

Seminario “Giovani, imprese e apprendistato”, promosso dall’ANPAL – Agenzia nazionale politiche attive del lavoro.

Partecipano: Domenico Parisi, Presidente ANPAL; Sebastiano Leo, Assessore Formazione e Lavoro - Regione Puglia; Stefano Minerva, Presidente Provincia di Lecce; Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce; Amedeo Maizza, Delegato del Rettore all’Orientamento in Entrata e in Uscita - UniSalento; Pina Antonaci, Presidente Fondazione ITS Turismo Puglia; Andrea Cafà, Presidente FonaARCom; Rino Piroscia, Presidente Confsalform Cifa Italia; Giuseppe Venneri, Presidente Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce; Fabio Corvino, Presidente Fondazione Messapia – Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce; Alfredo Prete, Presidente CCIAA di Lecce; Alessandro Ramazza, Presidente Assolavoro; Giancarlo Negro, Presidente Confindustria Lecce; Marcello De Giorgi, Segretario CNA Lecce; Luigi Derniolo, Presidente Confartigianato Lecce.

Alle ore 14.30 seminario tecnico con gli interventi di Daniela Talà (ANPAL servizi spa) su “L’apprendistato di alta formazione e ricerca”; Massimo Giosa (Commissione Lavoro Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce) su “L’Apprendistato nel sistema produttivo locale. Criticità e opportunità per le imprese e i giovani”; Salvatore Vigorini (Presidente Centro Studi InContra e componente del CdA di SanARCom) su “L’apprendistato duale nella Contrattazione Collettiva. Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN per gli apprendisti”; Salvatore Maddio (Coordinamento Nazionale EPAR) su “La Bilateralità nei rapporti dell’apprendistato”.



Mercoledì 13 novembre, ore 10.30

Career lab “Capitale Umano e Industria 4.0 – La rivoluzione digitale per l’evoluzione delle pratiche HR”

In programma l’intervento di Luigi Brocca del Career Service UniSalento e le testimonianze aziendali di Germano Buttazzo (LinkedIn Sales Manager Italy), Tiziana Giove (Recruitment & Talent Acquisition Manager, Exprivia spa), Isabella Moscagiuri (HR Specialist RI Group) e Marta Diso (Nardò Technical Center – HR). Saluti istituzionali di Amedeo Maizza, Delegato del Rettore all’Orientamento in entrata e in uscita; modera Emanuela Ingusci, docente di Psicologia del Lavoro – UniSalento.



Venerdì 15 novembre, ore 10.30

Tavola rotonda “Formazione & Lavoro leve dello sviluppo”

Partecipano: Fabio Pollice, Rettore UniSalento; Giancarlo Negro, Presidente Confindustria Lecce; Sebastiano Leo, Assessore Regione Puglia alla Formazione e Lavoro; Donato De Benedetto, Direttore Generale UniSalento. Modera il giornalista de Il Sole 24 Ore Vincenzo Rutigliano.