SPARC: DA LUNEDI' A BARI WORKSHOP CON FABIO VIOLA, PIONIERE DI GIOCHI E GAMIFICATION 07/11/2019 I “Technical Workshop” del Progetto SPARC

Creativity Hubs for Sustainable Development

through the Valorization of Cultural Heritage Assets

Interreg V-A Grecia Italia 2014 – 2020.





Partiti con il workshop dedicato alla Dieta Mediterranea del prof. Alessio Cavicchi, entrano nel vivo i workshop del progetto SPARC.



Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, annuncia un percorso di accompagnamento attraverso due edizioni del worskshop di progettazione culturale dal titolo: “Progettazione per la cultura. Le idee e il loro sviluppo” che si terranno venerdì 8 novembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e sabato 9 novembre dalle ore 10.00 alle ore 15.00 al il Teatro TaTà – Taranto e venerdì 15 novembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e sabato 16 novembre dalle ore 10.00 alle ore 15.00 nello Spazio Kursaal Coworking di Corato. Entrambi i workshop saranno condotti da Roberto Ricco, profondo conoscitore del settore del management culturale e dell’economia creativa è progettista, project manager e consulente della Regione Puglia per il progetto SPARC; ha curato e cura tutt’ora la realizzazione di diversi progetti di cooperazione europea territoriale.



Il Teatro Pubblico Pugliese, invece, dall’11 al 13 novembre dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 nella sede del Distretto Puglia Creativa a Bari, via Crispi nr.3 (sala eventi) promuove il workshop “La dimensione digitale: portali e web, esperienze immersive, interazione e giochi, metriche” a cura dell’esperto Arduino (detto Fabio) Viola, docente di Game Design della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (Naba).



L’esperto Arduino Viola è un pioniere di giochi e gamification; sfruttando il potere del pensiero di gioco, crea e progetta esperienze coinvolgenti. Ha servito Electronic Arts, Namco, Vivendi Games Mobile, G-Tech Group, English-Attack. Negli ultimi anni ha affiancato le istituzioni pubbliche e le società private di tutto il mondo a raggiungere risultati di sucesso attraverso il potere della gamification. È anche autore del libro "Gamification - The Videogames in the Ordinary Life" e direttore scientifico Area giochi per la Scuola Internazionale di Fumetti di Firenze. Docente e relatore pubblico per numerose Università in Europa.



Gli incontri sono realizzati nell’ambito del progetto Progetto SPARC, Creativity Hubs for Sustainable Development through the Valorization of Cultural Heritage Assets, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia Italia 2014 – 2020 con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e naturale della Puglia e della Grecia e di rafforzare l’economia del turismo sostenibile in Puglia, mediante il supporto alle Imprese Creative e Culturali (ICC) regionali.



Un’occasione di dialogo e formazione dedicata agli operatori e imprese dei settori della cultura, del turismo e dell’enogastronomia con la prospettiva di rafforzare il confronto, creare sinergie e crescita tra i due settori.



I partner del progetto SPARC sono: il Comune di Patrasso, capofila di progetto, la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di Commercio di Achaia, il Teatro Pubblico Pugliese ed il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.



Il calendario dei Technical workshop:

- 8 e 9 novembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e sabato 9 novembre dalle ore 10.00 alle ore 15.00 al Teatro Tatà – Taranto

“Progettazione per la cultura. Le idee e il loro sviluppo” - Roberto Ricco



- dall’11 al 13 novembre dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 nella sede del Distretto Puglia Creativa a Bari, via Crispi nr.3 (sala eventi)

“La dimensione digitale: portali e web, esperienze immersive, interazione e giochi, metriche” - Arduino (Fabio) Viola



- 15 e 16 novembre dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e sabato 9 novembre dalle ore 10.00 alle ore 15.00 Corato nello Spazio Kursaal Coworking – (Via Giorgio Asproni, 11) Corato

“Progettazione per la cultura. Le idee e il loro sviluppo” - Roberto Ricco



Per eventuali info: progettitpp@teatropubblicopugliese.it