8 novembre - Presentazione della graphic novel "Navigatori staordinari" a Giovinazzo (Bari) 08/11/2019 Joshua Slocum, Jack London, Francis Chichester, Bernard Moitessier ed Eric Tabarly. Questi i protagonisti del libro "Navigatori staordinari" che l'illustratore Gabriele Musante presenterà venerdì 8 novembre 2019 alle ore 18.30 a Giovinazzo presso la Vedetta sul Mediterraneo, nell'ambito del Festival "Mare d'inchiostro".

Una graphic novel che narra attraverso immagini e racconto le imprese di cinque navigatori straordinari che hanno segnato la storia della navigazione a vela.

Un comandante della marina mercantile, uno scrittore, un aviatore, un hippie vagabondo e un militare. Cinque personalità diverse vissute tra il 1844 e il 1998 e accomunate da una viscerale passione per il mare.

Un condensato di spirito di avventura, desiderio di conoscere il mondo, bisogno di misurarsi con gli elementi, ma anche di affermare il diritto a ricercare luoghi, reali e mentali, di bellezza e stupore.



I momenti salienti della vita di questi personaggi straordinari sono raccolti per la prima volta in questa graphic novel con la forza e l'immediatezza del fumetto d'arte sapientemente disegnato da Gabriele Musante.

A introdurre ogni capitolo una scheda sui protagonisti di Davide Gnola, scrittore, cultore di storia nautica, nonché direttore del Museo della Marineria di Cesenatico.

A dialogare con l'autore, il presidente Nicolò Carnimeo. Parteciperanno Cristina Piscitelli, assessora alla Cultura del Comune di Giovinazzo e Sara Mastrodomenico dell’associazione culturale Spine.



CHI E’ GABRIELE MUSANTE

Gabriele Musante accompagna l’attività di illustratore figurativo e di artista con l’impegno professionale nel mondo della nautica. Dopo essersi diplomato al Liceo Artistico e poi all’Accademia di Belle Arti di Brera, si è dedicato per alcuni anni alla vela per poi intraprendere la professione di illustratore a Milano per vari editori e riviste, tra cui “Bolina” per la quale, oltre alle illustrazioni che hanno animato le pagine della rivista, ha realizzato alcune storie a fumetti dedicate ai più famosi pionieri della navigazione da diporto. Successivamente si è dedicato professionalmente al mare ed alla nautica toccando quasi tutti gli aspetti di questo settore: scuola di vela, allenatore agonistico, agenzia nautica, restauro cantieristico ed infine direzione di porti turistici. Di recente ha deciso di tornare all’attività originaria di illustratore e di artista, con alcune realizzazioni editoriali (dal libro sul Passatore di Sartini alla graphic novel "Navigatori Straordinari " edito da Incontri Nautici) e con la mostra antologica "Di mare, d'amore e altre storie".

Vive a Cattolica ed è impegnato in alcuni progetti editoriali, nell'illustrazione e nella pittura, sempre con soggetto di barche e marine.



Partner Istituzionali: Marina Militare, comando marittimo Taranto, Comune di Taranto; Comune di Giovinazzo, Comune di Gallipoli, Comune di Bari, Comune di Brindisi, Autorità di Sistema portuale mare Adriatico meridionale, Autorità di Sistema portuale mar Jonio, Assonautica Taranto, Mediateca regionale, Emys Gallipoli, Associazione Puglia e Mare Gallipoli, Capitaneria di Porto, ANMI Bari, Lega Navale Mola di Bari, Lega Navale Barletta, Mar di Levante Bari, WWF Levante Adriatico

Comitato scientifico composto da Pino Aprile, Donatella Bianchi, Nicolò Carnimeo, Valentina Fortichiari, Fabio Fiori, Bjorn Larsson, Simone Perotti, Fabio Pozzo, Enrica Simonetti.