Bari - Cerimonia di consegna delle onorificenze dell’O.M.R.I. e Medaglie d’Onore 07/11/2019 Nel salone degli Specchi della Prefettura di Bari, si è svolta oggi la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi delle onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana”, concesse a 40 cittadini dell’ area metropolitana di Bari, alla presenza del Prefetto di Bari, Marilisa Magno, del Vice Presidente della Regione Puglia, Antonio Nunziante, dell’Assessore del Comune di Bari, Carla Palone, delegata dal Sindaco di Bari, e dei Sindaci dei Comuni interessati.

La cerimonia ha avuto inizio con i saluti del Prefetto di Bari, Marilisa Magno che ha espresso sentimenti di gratitudine e di ammirazione nei confronti degli insigniti che oggi hanno ricevuto l’onore di essere destinatari della prestigiosa onorificenza, in virtù dei meriti conseguiti e dei brillanti risultati raggiunti.

L’ambita onorificenza dell’O.M.R.I. viene riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica a tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbiano almeno 35 anni di età e che abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Significativo è stato il momento della consegna della Medaglia d’Oro al Merito Civile, concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, alla memoria dell’allora Sindaco del Comune di Molfetta, dott. Giovanni Carnicella che il 7 luglio 1992 in Molfetta ha pagato con la vita l’essersi opposto al rilascio di un’autorizzazione che avrebbe posto in pericolo incolumità dei cittadini e turbato l’ordine pubblico.

All’evento hanno partecipato le massime autorità civili e militari del territorio.