21 22 novembre - L'altra metà del tour, il concerto di Francesco Renga al teatro Team di Bari 21/11/2019 Il frutto di oltre 35 anni di lavoro, di ricerca, di passione, d’amore, di vita spesa a cercare di raccontare e raccontarsi attraverso la musica, le parole. Questo è l’Altra Metà di Francesco Renga, ottavo album di inediti protagonista di un tour di oltre 30 date che prenderà il via il prossimo autunno. Per la Puglia, Francesco Renga sarà il 21 e 22 novembre al Teatro Team di Bari. I biglietti sono in vendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.



Prodotto da Michele Canova Iorfida e composto da 12 brani dal sound e dal linguaggio contemporaneo, l’album rappresenta l’altra metà della vita, della storia, della musica di Francesco Renga: un altro capitolo, caratterizzato da nuove consapevolezze e forme, sonore e linguistiche.



«Ho scritto insieme con moltissimi giovani autori, musicisti e artisti – spiega Renga - perché avevo bisogno di trovare il linguaggio giusto per riuscire a parlare - attraverso queste canzoni - anche ai miei figli. È questo, credo, il miglior pregio del disco: canzoni, parole e musica che riescono a raccontare la vita che mi attraversa e che, a sua volta, è attraversata dallo sguardo di un uomo di 50 anni».



Attuale e variegata anche la scelta degli autori con cui Francesco ha collaborato per la scrittura del disco: Paolo Antonacci, Bungaro, Cesare Chiodo, Daniele Conti, Simone Cremonini, Antonio Di Martino, Matteo Grandi, Daniele Lazzarin (Danti), Leo Pari, Flavio Pardini (Gazzelle), Rakele, Edwyn Roberts, Luca Serpenti, Davide Simonetta, Patrizio Simonini, Ultimo, Lorenzo Urciullo (Colapesce), Fortunato Zampaglione, Michele Zocca.



Questa la tracklist de “L’ALTRA METÀ”: “Aspetto che torni”, “L’unica risposta”, “Bacon”, “Finire anche noi”, “L'odore del caffè”, “Meglio di notte”, “Dentro ogni sbaglio commesso”, “Improvvisamente”, “Sbaglio perfetto”, “Prima o poi”, “L’amore del mostro”, “Oltre”.



Il live sarà un viaggio tra i grandi successi di Francesco Renga fino ai nuovi brani. Un percorso tra musica, parole, storie ed emozioni che Renga porterà sul palco per raccontare l’Altra metà della sua vita.

da giovedì 21 a venerdì 22 novembre 2019

Bari (Bari)

Teatro Team

Via Prezzolini, I Bari

ore 21:00

ingresso a pagamento



Info. 080.5210877 - 080.5241504