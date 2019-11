Bari - Promessi Sposi, è Valeria Marina la regina della XXXIV edizione 08/11/2019 E’ stata l'esplosiva Valeria Marini, storico volto del Bagaglino, a dare il via alla XXXIV edizione di Promessi Sposi, la Fiera dedicata al matrimonio. La showgirl ha presentato anche le linee di abbigliamento da lei ideate Baci Stellari by Toi Spose Couture. Anche quest'anno Bari, nel nuovo padiglione della Fiera del Levante, si è trasformata in capitale degli Sposi italiani. Tutte le coppie che hanno deciso di convolare a nozze potranno organizzare ogni dettaglio del loro giorno più bello in soli tre giorni. Il merito è di Gaetano Portoghese, amministratore unico dell'agenzia Pubblivela che da 34 anni - e 34 edizioni - ha deciso di organizzare in Puglia, a Bari - e non solo - una delle più importanti fiere dedicate agli sposi, la più grande d'Europa.



A "Promessi Sposi", aperta al pubblico fino al 10 novembre (tutti i giorni aperta dalle 10 alle 21.30) i futuri sposini potranno trovare tutto quello che occorre. Dall'abito da sposa e sposo alle bomboniere, dalla sala ricevimento al viaggio di nozze, dagli hair stylist e truccatori per scoprire le ultime tendenze ai catering per i ricevimenti alternativi, più o meno formali che siano, wedding planner, liste nozze, fotografi, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, arredo, e tanto altro.

Tantissimi i brand in passerella indossati da noti personaggi televisivi come la neo eletta Miss Italia Carolina Stramare, Ignazio Moser, Simone Susinna, Alex Belli, Delia Duran, Akash Kumar, Gianluca Di Sotto, Valerio Logrieco. Novità di quest’anno il Trunk Show a cura di Bellantuono per Roberto Cavalli.



Immancabile la sezione Levantecooking, evento nell'evento con la sua area interamente dedicata al 'wedding food' in tutte le sue sfumature. Qui sarà possibile assistere anche a numerosi show cooking, spettacoli live di chef pugliesi. Ospite d’eccezione il food Youtuber Peppe della Peschieria di Napoli, prossimo volto televisivo di Sky.



E ancora, grazie alla collaborazione con l'Istituto superiore "Luigi Santarella" di Bari, settori moda e audiovisivo, gli alunni potranno vivere un’esperienza formativa e lavorativa in fiera, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola lavoro. Non poteva mancare infine il concorso nazionale "Un giorno da modella", dedicato alle future spose che si iscrivono ai casting tramite il sito bari.promessisposi.info e che avranno la possibilità di vincere una cucina, un abito da sposa, una coppia di fedi, le bomboniere e l'autonoleggio con autista per il giorno del matrimonio.



In questi ultimi anni la Puglia ha superato addirittura la Toscana nel settore tanto fortunato del "Wedding Tourism" (ecco spiegato il motivo del workshop Destination Wedding). Il rito, considerato nel suo valore assoluto, rinasce a nuova vita, si rinnova in continuazione e si attualizza.