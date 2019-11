9 e 10 novembre - “Il documentario e la danza popolare” - Castello Volante di Corigliano d’Otranto 09/11/2019 “Il documentario e la danza popolare”

9 e 10 novembre 2019

Castello Volante di Corigliano d’Otranto



Il progetto Danzare la Terra prosegue il suo viaggio nell’approfondimento dello studio delle danze rituali dei Sud del mondo con un nuovo appuntamento. Sabato 9 e domenica 10 novembre 2019, il Castello Volante di Corigliano d’Otranto (Lecce) ospiterà workshop, concerti, incontri e proiezioni sul tema “Il documentario e la danza popolare”. Danzare la Terra è la rassegna di eventi promossa dall'associazione Tarantarte, realizzata con il partenariato di Saietta Film, Liquid Farm, cofinanziato dal programma straordinario 2018 in materia di cultura e spettacolo della Regione Puglia (Assessorato Industria turistica e culturale – Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio), e con il supporto di Città di Corsano, Comune di Corigliano d'Otranto, Comune di Tricase, Comune di Tiggiano, Comune di Ugento, associazione Meditinere Tricase Salento, CSV Salento, SEYF - South Europe Youth Forum, Liceo Statale Girolamo Comi Tricase, Gal Capo Santa Maria di Leuca, GAL "Porta a Levante", SAC Porta d'Oriente - Ente parco naturale regionale "Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase". Anche l’ultimo capitolo del progetto sarà un racconto a più voci.



Ospiti della serata di sabato, l’organettista Massimiliano Morabito, il quale terrà un workshop sulla “Musica tradizionale per organetto: dalla Bassa Murgia al Salento meridionale”. Il musicista e componente del Canzoniere Grecanico Salentino sarà sul palco per un omaggio alla musica popolare salentina insieme a Giancarlo Paglialunga (voce e tamburo), uno degli interpreti più importanti del panorama della musica popolare salentina e dal 2010 nel Canzoniere Grecanico Salentino, ed Emanuele Licci (voce, chitarra e bouzuki), una delle voci più importanti della cultura grika. Domenica, invece, laboratorio di pizzica pizzica a cura delle insegnanti della scuola Tarantarte diretta dalla coreografa Maristella Martella e doppio appuntamento con la proiezione dei documentari “Tarantate” di Gianfranco Mingozzi, e “Il Sibilo lungo della Taranta" con soggetto, regia e fotografia del documentarista Paolo Pisanelli, il quale sarà ospite della serata.



Come già avvenuto nelle precedenti tappe di Danzare la Terra, anche in questa occasione si terrà il social tour di promozione turistica alla scoperta di Corigliano e della Grecìa Salentina insieme al blogger di viaggi Ruggero Falone, osservatore appassionato dei borghi e dei paesaggi più suggestivi d’Italia. La partecipazione alle attività è gratuita. Per info e prenotazioni: www.tarantarte.it, info@tarantarte.it, tel +39 349 2561471.