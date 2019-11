Castel del Monte (Andria) - osservazione del fenomeno astronomico del transito di Mercurio sul Sole 09/11/2019 IL PIANETA MERCURIO TRANSITA SUL DISCO DEL SOLE

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE 2019

CASTEL DEL MONTE



La Società Astronomica Pugliese e l'Osservatorio Astronomico della Murgia-Solinio invitano il pubblico lunedì 11 novembre 2019° CASTEL DEL MONTE per seguire le fasi del TRANSITO del pianeta MERCURIO sul disco del SOLE.

Un telescopio solare e alcuni telescopi e binocoli dotati di appositi filtri saranno posizionati sulla spianata del Castello – lato sud (l’ingresso guarda a est) – liberamente accessibile a piedi, per osservare il fenomeno a partire dalle ore 13.00 e fino al tramonto del Sole.

Mercurio è il più piccolo pianeta del sistema solare (il 38% della dimensione della Terra) ed è anche il più vicino al Sole. Dista da esso mediamente 58 milioni di km (la Terra, circa 150 milioni).

Con l’obiettivo di studiarne la composizione, la geofisica, la magnetosfera, la debole atmosfera e la sua storia l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha inviato nel 2018 la sonda BepiColombo, dedicata al matematico, fisico, astronomo e ingegnere italiano, Giuseppe Colombo, che studiò Mercurio e collaborò con la Nasa per lo sviluppo della sonda Mariner 10 lanciata nel ’73 e prima missione a raggiungere il pianeta e a fotografarlo. La BepiColombo entrerà nell’orbita di Mercurio nel mese di dicembre 2025.

Il prossimo transito di Mercurio sul Sole si verificherà il 13 novembre 2032.

La partecipazione è libera e gratuita e l'evento sarà annullato in caso di copertura nuvolosa o maltempo.

Si ringrazia il Polo Museale della Puglia e la Direzione di Castel del Monte per la concessione dello spazio osservativo.