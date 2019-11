10 novembre - "LA VELOCITA' DEL RESPIRO" - Presentazione del libro di Annella Andriani Aloja a Rutigliano (Bari) 10/11/2019 La Libreria BARCADORO, con il patrocinio gratuito del Comune di Rutigliano, con la preziosa collaborazione della Biblioteca Civica di Rutigliano,



è lieta di invitarvi ad un nuovo appuntamento letterario:



“LA VELOCITA' DEL RESPIRO”

di ANNELLA ANDRIANI ALOJA (Elianto editore)



Domenica 10 Novembre 2019 - Ore 19.00

Museo Archeologico



Piazza XX Settembre n.1 - Rutigliano (Ba)



INGRESSO LIBERO



Saluti Istituzionali e introduzione a cura di:



Viriana Redavid Assessore alla Cultura - Comune di Rutigliano



Dialoga con l'autrice Annella Andriani Aloja:



Giuseppe Rocco Poli Avvocato



In contemporanea con l’evento letterario, all’interno del Museo Archeologico, sarà possibile visionare la ressegna fotografica “Come eravamo”, allestita da Stefano Netti, con diversi temi affrontati nell’esposizione, tra i quali il lavoro, la scuola e la devozione per il Santissimo Crocifisso.





IL LIBRO:



Puglia. In una tiepida sera di primavera, dall’asfalto è raccolto un uomo, vivo: Paolo Concini, già noto alle cronache per il suo passato da investigatore privato. Ancora frastornato, è subito condotto in ospedale dal commissario Chris Martini per incontrare un moribondo che ha chiesto insistentemente di lui: deve rivelargli un segreto. Ma è troppo tardi. Tutto ciò che quell’uomo agonizzante riesce a pronunciare è un nome: Giulia...



L'AUTRICE:



Annella Andriani Aloja nasce casualmente in quel di Mola di Bari e, sicuramente, sotto l’egida di Lilith, demone dei libri e della conoscenza. In giovane età, frequenta ambienti letterari e ne diventa, col tempo, vivace animatrice. Scrive e crea nuovi autori a cui dona occasioni letterarie, promuove eventi nazionali con artisti di fama internazionale nonché un Premio Letterario intitolato Libriamola. Responsabile e socia dei Presídi del libro, promuove in vari luoghi e forme il piacere di leggere. Da sempre interessata ai problemi delle donne e di genere, collabora con associazioni pugliesi e nazionali contro la violenza sulle donne. Amante della poesia, ha prodotto una silloge, Parlar d’angolo, con la prefazione di Anna Maria Kanakis; ma anche un romanzo, Storia di una narratrice in fuga, già alla seconda edizione. Appoggiata dai Garanti Regionali, opera con progetti di narrazione nel carcere di massima sicurezza di Trani e con i minori. Organizza corsi di Scrittura “CreaTtiva” (non è un errore) sui Racconti a km 0 di cui è autrice. Ha ideato e progettato il Simposio di scultura Fiori di Pietra (2019), in cui giovani artisti scolpiranno frangiflutti sul mare lasciando le sculture per sempre al territorio.



