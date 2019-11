La Casa delle Arti di Conversano (Bari) presenta la stagione musicale 2019/20 09/11/2019 La Casa delle Arti di Conversano (Bari) riapre i battenti con una stagione musicale ricchissima di appuntamenti di alta qualità.



Si comincia Sabato 16 Novembre con Gli Wire. Sono senza dubbio fra le band più influenti degli ultimi 40 anni, icone del punk inglese e della new wave post punk nonché autori di capolavori indiscussi come Pink Flag, Chairs Missing e 154. Dopo il successo di Object 47 e Red Barked Tree il gruppo ha vissuto una seconda giovinezza ed è ormai considerato tra i precursori di un certo suono indipendente.



Ore 21,00

Ticket: 15 + dp

A seguire, per la rassegna Global Festival, Casa delle Arti ospiterà Sabato 23 Novembre Dengue Dengue Dengue (Perù, Electro Cumbia). Indossano maschere della tradizione sudamericana. Fanno smuovere i dance floor di tutto il mondo. I loro live sono un mix di sonorità ipnotiche e potenti, arricchite da accurati visual. E la loro fama è in continua ascesa.



I peruviani Dengue Dengue Dengue - massimi rappresentanti della scena electro cumbia internazionale - continuano la loro ricerca accurata delle sonorità più profonde, con il nuovo album 'Zenit & Nadir', immergendosi nel suono della tradizione afro-peruviana: Il loro obiettivo principale è quello di esplorare il vasto e ricco patrimonio musicale dei discendenti degli ex schiavi africani in Perù.



Per poterlo fare, hanno collaborato con la famiglia Ballumbrosio, nota dinastia musicale peruviana che ha mantenuto vive le tradizionali musicali dei loro antenati.

La carte vincente di questo disco sono infatti le percussioni tradizionali che si incontrano con la produzione elettronica e ipnotica dei Dengue Dengue Dengue: è iniziato così un nuovo capitolo per la band.

Dal 2012 a oggi, i due producers peruviani si sono affermati nella scena dell'electro cumbia, fino a diventarne i massimi esponenti. Ad arricchire il loro live, ci sono i visuals, frutto di una accurata ricerca estetica anch'essa basata su un mix di futurismo e tradizione.



Dengue Dengue Dengue (Perù, Electro Cumbia)

presentano il nuovo album 'Zenith & Nadir'

+ RAIS (dj set)



Apertura porte: 21.30

Inizio Live: 22.30



Ingresso: 12 euro

Con l'annuncio di queste due date si da il via alla programmazione musicale della Casa delle Arti di Conversano, in continuo aggiornamento e pronta a riservare gradevoli sorprese a tutti gli amanti della musica dal vivo.