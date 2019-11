Tony Esposito alla staffetta di solidarietà “Le Strade di San Nicola” in programma al teatro Petruzzelli di Bari 09/11/2019 Le Strade di San Nicola”

Solidarietà e spettacolo dalla Puglia





LUNEDI’ 9 DICEMBRE TONY ESPOSITO NELLO SPETTACOLO

DI SOLIDARIETÀ “LE STRADE DI SAN NICOLA” AL PETRUZZELLI



Lunedì 9 dicembre 2019 si terrà la sesta edizione dello spettacolo “Le Strade di San Nicola”, promosso e organizzato dalla omonima federazione di associazioni, che riunirà tanti artisti di caratura nazionale nel nome della solidarietà.



Tra questi ci sarà Tony Esposito, noto cantautore e percussionista napoletano, in attività dai primi anni ’70. L'originalità del suo approccio musicale è rintracciabile nell'invenzione di strumenti unici come il tamborder, presente in “Kalimba de Luna”, uno dei suoi più famosi brani, ripreso subito dai Boney M. che ne pubblicarono una cover in lingua inglese.



“La mia performance – ha affermato l’artista - prevederà oltre al progetto Tony Esposito, nella quale eseguirò i miei successi, anche un omaggio al mio amico Pino Daniele. Questo sia perché con lui abbiamo collaborato da sempre, ma soprattutto perché la mia ultima esperienza al Petruzzelli è stata proprio insieme a lui. Abbiamo registrato un video del concerto con il gruppo composto da noi e tra gli altri anche Tullio De Piscopo e James Senese”.



Quindi oltre al suo caratteristico sound, che miscela sonorità provenienti da molti Paesi del mondo, con ritmi tribali e melodie tipiche della musica partenopea, durante questa serata all’insegna della solidarietà si potranno ascoltare brani come “Napul’è”, “ Yes i know my way” e “A me me piace o' blues” cantati da Tony Esposito che ha collaborato con Pino Daniele nella realizzazione.



“Come abbiamo visto in passato con manifestazioni internazionali quali il ‘Live Aid’ e vediamo tutt’oggi con varie iniziative come questa, la musica sensibilizza le masse. La sua forza è quella di mettere insieme e per questo è importante che nella solidarietà ci sia sempre la musica”.

