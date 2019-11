Lecce - LA CUCINA SALENTINA INCONTRA QUELLA GIAPPONESE CON I MAESTRI HISAO YABE E KATSUHIDE SAITO 11/11/2019 Nel Forum di Pasticceria luci sulle “Olimpiadi del gelato mediterraneo”



Focus su “Mangiare una buona pizza” con dimostrazioni e incontri su impasti alternativi, pizza vegana, vegetariana e senza glutine



Lunedì 11 novembre, a Lecce Fiere, prosegue la 14esima edizione di “Agrogepaciok”, Salone nazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro e in programma fino a mercoledì prossimo negli spazi di Lecce Fiere, in piazza Palio.

La fiera è aperta dalle 10 alle 19. Ospiti della giornata, nel Forum di Cucina a cura dell’Associazione Cuochi Lecce-Fic guidata da Donato Micaletto, saranno i maestri Hisao Yabe e Katsuhide Saito, entrambi importatori di prodotti italiani (salentini in particolare) da oltre 20 anni: il primo è titolare del ristorante “Ginza Yabe” in una delle zone più rinomate di Tokyo e conosciuto per la sua soba, nonché membro della Japan Association Gastronomy; il secondo è titolare dell’osteria “Vincerò” a Tokyo, consulente e fornitore di prodotti italiani in Giappone, ama contaminare la cucina giapponese con prodotti italiani di qualità, principalmente del territorio salentino. Soba, sashimi, shabu shabu e altri piatti della tradizione giapponese saranno preparati e degustati in diretta e saranno poi rivisitati dagli chef Marco Silvestro, Ivan Bruno e Simone De Siato.



Nel Forum di Pasticceria coordinato da Giuseppe Zippo con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, invece, per tutto il giorno i riflettori saranno puntati sulle “Olimpiadi del Gelato mediterraneo”: i concorrenti si cimenteranno nella preparazione di un gusto gelato mantecato in vaschetta che preveda un prodotto della famiglia Quella Mec3. Dalle 17 alle 19, focus su “La pasticceria orientata al bilanciamento. Dalla ricetta all’uomo” a cura di Gianluigi De Marco. E ancora, nel Forum di Panificazione, a cura del tecnico Polin Angelo della Bona, si terranno per tutto il giorno laboratori in diretta con degustazione di pan dolce e focacce dolci, panini in varie tipologie, zoccoletti farciti, pizza e focaccia, ciabatte con l’utilizzo tre tipi di farine, grissini e preparazione impasti. Infine nel Forum di Pizzeria, coordinato da Marco Paladini con il gruppo Maestri Pizzaioli Gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce, tema del giorno è “Mangiare una buona pizza”: in programma dimostrazioni e incontri su impasti alternativi, pizza vegana, vegetariana e senza glutine.

Anche nella giornata di lunedì, inoltre, dalle 13.30 alle 15 e dalle 17 alle 19, si terranno degustazioni aperte al pubblico in tutti e quattro i Forum, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Tria Corda Onlus per il progetto del Polo pediatrico del Salento.



Tra gli altri appuntamenti in programma, alle 15.30 il Salone ospita un incontro-dibattito su “I Distretti urbani del commercio (Duc) per lo sviluppo del territorio” organizzato da Confcommercio Lecce, Duc, Regione Puglia e Confesercenti Lecce. L’incontro si aprirà con i saluti del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, del presidente di Confcommercio Lecce Maurizio Maglio e del presidente di Confesercenti Lecce Luigi Muci. Seguiranno gli interventi di Francesca Zampano, dirigente Sezione attività economiche, artigianali e commerciali della Regione Puglia; Giuseppe Chiarelli, dirigente regionale Confcommercio Puglia; Salvatore Sanghez, direttore regionale Confesercenti Puglia e testimonianze dei sindaci “I Duc si raccontano”. Le conclusioni saranno affidate a Cosimo Borraccino, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia.



IL SALONE – Sono oltre 400 i marchi in “vetrina”, tantissime le novità in esposizione e poi grandi chef, maestri e allievi, operatori e buyers, da tutta l’Italia, con competenza e passione: forse solo un drone potrebbe dare l’idea della completezza di offerta che, fino a mercoledì prossimo, propone il 14° Salone nazionale Agrogepaciok. Una fiera molto attesa dagli operatori del settore, ma anche dagli appassionati, interessati a conoscere le ultime tendenze e innovazioni (dalle materie prime alle attrezzature e accessori), testare nuovi prodotti e confrontarsi con i più rinomati maestri ed esperti nei settori del dolciario artigianale, gelateria, caffetteria, pizzeria, panificazione e ristorazione.



Presentato da Camera di Commercio, Confartigianato Imprese, Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, Cna e Coldiretti di Lecce, il Salone è organizzato da Eventi Marketing & Communication con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Provincia e Comune di Lecce, con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - e con l’attiva collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, dell’Associazione Cuochi Lecce aderente a Fic (Federazione italiana cuochi) e dei Maestri pizzaioli gourmet salentini (Mpgs) di Confcommercio Lecce. Media partner è la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore sin dal 1978.



Tutti gli aggiornamenti su www.agrogepaciok.it e sulla pagina Facebook.







PROGRAMMA GIORNALIERO

Ogni giorno, dalle 13.30 alle 15 e dalle 17 alle 19, nei Forum di Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria si terranno degustazioni a sostegno della raccolta fondi in favore dell’Associazione Tria Corda Onlus per il progetto del Polo pediatrico del Salento



LUNEDÌ 11 NOVEMBRE

FORUM CUCINA

Giornata a cura degli chef giapponesi HisaoYabe e Katsuhide Saito

ore 10.30 -13.00 – Preparazione in diretta della soba (piatto tipico della tradizione giapponese) calda e fredda e miso – soup

ore 13.30-15.00 – Preparazione e degustazione di yakitori e sashimi di carne

ore 15.00-18.00 – Preparazione dello shabushabu, il più antico piatto della tradizione giapponese utilizzato nelle festività più importanti.

Tutti i piatti saranno rivisitati nella versione italiana dagli chef Marco Silvestro, Ivan Bruno e Simone De Siato. La degustazione è riservata solo a ristoratori.



FORUM PASTICCERIA

A cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce

Ore 10.00 - Concorso “Le Olimpiadi del Gelato Mediterraneo” ideato da Eventi Marketing &Communication/AgroGePaCiok. Sponsor I.S.O.L.P. SRL, Mec 3 – Optima SPA, Telme S.p.A. I concorrenti dovranno cimentarsi nella realizzazione di un gusto gelato mantecato in vaschetta, che preveda, fra le diverse componenti, un prodotto della famiglia Quella Mec3.

Ore 16.00 – Premiazione alla presenza di un rappresentante di MEC3

Durante tutta la giornata ci sarà un tecnico di gelateria messo a disposizione da Mec3 per qualsiasi tipo di domanda su bilanciamenti (sia con neutri che con basi) e tecniche di lavorazione.

Ore 17.00 – 19.00 – “La pasticceria orientata al bilanciamento. Dalla ricetta all’uomo” a cura di Gianluigi De Marco



FORUM PIZZERIA

Focus su “Mangiare una buona pizza”

ore 10.30 – 12.30 – Impasti alternativi, tecniche di conservazione, abbattimento e reinvenimento dell’impasto per garantire un ampio assortimento a cura dei maestri pizzaioli Antonio Capone, Marco Paladini e Francesco Capone del gruppo MPGS di Confcommercio

ore 12.30 – 13.30 – “Vegano/vegetariano: il nuovo mercato e la scelta degli ingredienti” a cura dei maestri pizzaioli Davide Potente, Rocco Russo e Antonio Andrioli del gruppo MPGS di Confcommercio

ore 13.30 – 15.00 – MPGS per TRIA CORDA ONLUS

ore 15.30 – 18.00 – Senza glutine, senza glutine alternativo a cura dei maestri pizzaioli Antonio Donadei e Tonio Trinchera di MPGS. Preparazione impasto, stesura, condimento, cottura e degustazione.

ore 18.00 – 19.00 – Aperi-pizza a favore della raccolta fondi per Tria Corda

FORUM PANIFICAZIONE

ore 10.00 - Preparazione in diretta e degustazione di Pan dolce e focacce dolci

ore 11.00 - Preparazione, cottura e degustazione panini di pezzatura 500g in varie tipologie

ore 12.30 – Preparazione, cottura e degustazione di zoccoletti farciti.

ore 13.30 – Preparazione, cottura e degustazione di pizza e focaccia

ore 15.00 – Preparazione ciabatte con l’utilizzo tre tipi di farine

ore 16.00 – Preparazione, cottura e degustazione di grissini

ore 17.00 – Preparazione e degustazione di pizza e focaccia

ore 18.00 – Preparazione impasti



MARTEDÌ 12 NOVEMBRE

FORUM CUCINA

ore 10.00 – 15.30 – Sesta edizione del Contest Birrangolo, organizzato da MoMo Lab in collaborazione con Agrogepaciok. Il concorso nazionale, riservato a concorrenti dai 18 anni di età in su, attivi in cucine di ristoranti, vuole mettere alla prova capacità e creatività di talenti culinari italiani.

ore 17.30 – 19.00 – Preparazione di finger food a cura dello Chef Simone De Siato

FORUM PASTICCERIA

A cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce

ore 11.00 – 17.00 – Team Italy guidato da Alessandro Dalmasso, medaglia di bronzo alla Coupe Du Monde de la Pâtisserie– Lione 2019; realizzazione di una piece in zucchero artistico a cura del maestro Lorenzo Puca e preparazione in diretta di dolci vegani, tra cui il “Fiore degli abissi” a cura dei maestri Mattia Cortinovis e Andrea Restuccia.

ore 18.00 – 19.00 – “Come nasce una mono moderna” a cura di Alessandro Franchini.

FORUM PIZZERIA

Focus su “Mangiare una bella pizza”

ore 10.30 -13.30 – Discussione e confronto sul mondo pizza gourmet a cura di Angelo D’Amico di MPGS in collaborazione con la chef Tiziana Perlangeli. Modera Marco Paladini di MPGS

ore 13.30 – 15.00 – MPGS per TRIA CORDA ONLUS

ore 16.00 – 17.30 – I requisiti necessari per “presentare” una pizza (servizio, competenza e formazione del personale) a cura di un professore dell’Istituto Alberghiero

ore 18.00 – 19.00 – Aperi-pizza a favore della raccolta fondi per Tria Corda

FORUM PANIFICAZIONE

ore 10.00 - Preparazione in diretta e degustazione di Pan dolce e focacce dolci

ore 11.00 - Preparazione, cottura e degustazione panini di pezzatura 500g in varie tipologie

ore 12.30 – Preparazione, cottura e degustazione di zoccoletti farciti.

ore 13.30 – Preparazione, cottura e degustazione di pizza e focaccia

ore 15.00 – Preparazione ciabatte con l’utilizzo tre tipi di farine

ore 16.00 – Preparazione, cottura e degustazione di grissini

ore 17.00 – Preparazione e degustazione di pizza e focaccia

ore 18.00 – Preparazione impasti



MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE

FORUM CUCINA

Ore 12.00 – 15.30 – Showcooking di Massimiliano Mascia, chef 2 stelle Michelin del celebre ristorante San Domenico di Imola. Coordinamento a cura degli Chef Franco Tornese, Luca Sabetta e Cosimo Russo.

FORUM PASTICCERIA

A cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce

Ore 10.00 – 13.00 – Prima fase della quinta edizione del concorso “Dolci Tradizioni –Premio Andrea Ascalone” – Preparazione impasto e crema

Ore 13:00-15:00 – “Il pastigliaggio”: modalità di preparazione e uso in pasticceria a cura del maestro pasticciere Marco Andronico

Ore 17.00 – Premiazione Concorso “Dolci Tradizioni - Premio Andrea Ascalone”

FORUM PIZZERIA

ore 10.30 – 13.30 – “L’ingresso del mondo digitale nella ristorazione: pro e contro della nuova frontiera delle recensioni” a cura dei Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio

ore 13.30 – 15.00 – MPGS per TRIA CORDA ONLUS

ore 17.00 – Consegna del ricavato raccolta fondi a un rappresentante dell’associazione Tria Corda

FORUM PANIFICAZIONE

ore 10.00 - Preparazione in diretta e degustazione di Pan dolce e focacce dolci

ore 11.00 - Preparazione, cottura e degustazione panini di pezzatura 500g in varie tipologie

ore 12.30 – Preparazione, cottura e degustazione di zoccoletti farciti.

ore 13.30 – Preparazione, cottura e degustazione di pizza e focaccia

ore 15.00 – Preparazione ciabatte con l’utilizzo tre tipi di farine

ore 16.00 – Preparazione, cottura e degustazione di grissini

ore 17.00 – Preparazione e degustazione di pizza e focaccia

ore 18.00 – Preparazione impasti