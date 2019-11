[PHOTOGALLERY] Bari - BEPPE DI NAPOLI E IGNAZIO MOSER CHIUDONO LA XXXIV EDIZIONE DI PROMESSI SPOSI 11/11/2019 Lo chef Beppe Di Napoli per il cooking e Ignazio Moser per la moda. Sono stati loro i grandi protagonisti della giornata conclusiva di Promessi Sposi, la rassegna dedicata al mondo del wedding. Una lunga passerella centrale, illuminata da tanti colori ha accolto Ignazio Moser, Simone Susinna, Alex Belli, DELIA DURAN, AKASH KUMAR, GIANLUCA DI SOTTO, VALERIO LOGRIECO che hanno sfilato per i marchi più prestigiosi del mondo della cerimonia. I defilé hanno raccontato tutti gli stili, dai più sobri ai più eccentrici, perché il giorno più bello della vita va vissuto con l’abito giusto, quello più vicino alla propria personalità.



Tantissimo pubblico anche per il celebre chef napoletano e proprietario del ristorante “La Pescheria”, Beppe Di Napoli, noto sui canali you tube per il suo modo davvero originale di spiegare le ricette e la combinazione di ingredienti.



Si è conclusa così la XXXIV edizione di Promessi sposi, il salone nazionale nato da una idea di Gaetano Portoghese, amministratore unico dell’agenzia Pubblivela. Anche quest’anno la rassegna - da giovedì 7 a domenica 10 novembre - ha dato spazio nel nuovo padiglione della Fiera, a più di duecento espositori che hanno presentato tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze: abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, fotografi, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro. Il tutto con un occhio sempre attento alla Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza.