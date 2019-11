Modugno - 16 e 17 Novembre 2019: Natalie Wagner, #NetworkCaffè e #PermanenzArtistica 11/11/2019 16 – 17 NOVEMBRE 2019

Accademia Helga Kaloc - Modugno

Il secondo weekend di formazione con Natalie Wagner, la prima Permanenza Artistica e il Network Caffè



Il secondo weekend di formazione del Network Internazionale Danza Puglia porta, anche quest’anno, in Puglia, una vera professionista della danza: Natalie Wagner, ballerina e coreografa freelance di caratura internazionale. Sarà ospite del progetto di formazione e pedagogia della danza, sabato 16 e domenica 17 novembre 2019.



Formatasi presso la Swiss Ballet School di Zurigo, e successivamente a Los Angeles, New York, Parigi, e Israele, Natalie Wagner ha lavorato per diversi coreografi come Lior Lev, Charlotta Öfverholm, Manu Accard, Katja Grässli e Jérôme Bel. È stata membro del Theatre Görlitz e del Theatre Giessen in Germania. Nel 2006 ha fondato la sua compagnia “Naway Company” collaborando con artisti e musicisti. Dal 2001 insegna in scuole di danza professionali a Lisbona, Varsavia, Rimini, Catania, Bogota, Boston e in diverse città tedesche e svizzere. Nel 2011 ha completato il master in Pedagogia della Danza presso il Zürcher Hochschule di Künste. Ha creato numerose produzioni contemporanee di cortometraggi e lungometraggi. Il suo ultimo solo I wish ha debuttato al Solo Contemporary Dance Festival ad Ankara nel 2018 e poi è stato presentato in anteprima tedesca nel 2019 al Hellerau-European Center of the Arts.



Le lezioni di pedagogia si svolgeranno a Modugno presso l’Accademia Helga Kaloc e l’incontro del 16 Novembre, dedicato agli insegnanti e agli alunni del Network, è aperto a tutti i professionisti della danza, al costo di soli 25 euro.

La coreografa svizzera sarà inoltre protagonista del primo progetto di #PermanenzArtistica, un progetto di residenza e coproduzione del Network in collaborazione con Factor Hill: da lunedì 11 a venerdì 15, Natalie Wagner sarà infatti ospite della rassegna A maglie larghe che si svolge presso il Laboratorio Urbano Rigenera di Palo del Colle. Durante questa settimana l’artista avvierà il processo di creazione, che sarà visibile a porte aperte venerdì 15 novembre alle ore 19:30.



Oggetto della creazione sarà il duetto Human Design, nel quale la coreografa esamina il desiderio umano della perfezione: “un obiettivo irraggiungibile. Più vuoi raggiungerlo, più l'impossibilità appare. Ma non è proprio questo fattore che rende le persone così perfette? Un affare ambivalente, proprio come la vita” ha dichiarato Natalie.

Ulteriore novità di questo weekend, il primo appuntamento con il #NetworkCaffè che si svolgerà domenica 17, dalle ore 10:30 alle 12:00: i genitori e gli insegnanti avranno la possibilità di chiacchierare con la psicoterapeuta Marina Mancazzo davanti ad un caffè.



ll progetto del Network vanta per il triennio 2018-2020 il riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, e del Ministero dei Beni Culturali Francese, e nasce dall’idea del coreografo Ezio Schiavulli, di offrire un ampliamento professionale per la formazione di danzatori e insegnanti della regione Puglia, con professionisti della danza del territorio pugliese, sensibili all’evoluzione e alla crescita artistica di tutto il territorio.



Il programma della quinta edizione si compone di 9 incontri e 11 coreografi diversi, che si susseguiranno da Ottobre a Giugno. Ogni appuntamento è arricchito da una formazione parallela verso la Video-Danza (visione e creazione), Storia della Danza e Repertorio Coreografico, in collaborazione con il progetto RISICO, anch’esso sostenuto e approvato dal Mibac (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).



Per qualsiasi informazione, contattare lo staff del Network al 3516749330, oppure inviare una mail a info@networkdanzapuglia.it.