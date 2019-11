Bari-La Puglia nuovamente protagonista con la missione Beyond -Astronauta Luca Parmitano - Progetto Ariss Contact School 11/11/2019 Ritorna in Puglia il Progetto Ariss Contact School nell’ambito delle attività didattico/educative dedicate alle telecomunicazioni ed allo spazio gli studenti di due licei della nostra regione Puglia tra cui il Polo Liceale Majorana di Putignano e l’European High School di Brindisi, parteciperanno ad un collegamento radio con l’equipaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale in orbita a 400 km nello spazio.

Gli alunni dei due istituti avranno la possibilità di contattare con un collegamento radio l'astronauta italiano Luca Parmitano attuale comandante a bordo della ISS. Ben 20 domande, che sono state preparate dai due istituti che prenderanno parte al prestigioso evento didattico.



La manifestazione si svolgerà Mercoledi 13 Novembre2019 alle ore 09 presso la Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari in viale Biagio Accolti Gil – ZI Bari

Organizzatore del progetto è l’Ariss Puglia Team, un gruppo di tecnici volontari radioamatori appartenenti ad Amsat Italia e che dal 2004 in collaborazione con numerose agenzie spaziali ed enti militari, tra cui tra Nasa, l’ASI, ESA, ARISS, offrono a scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio regionale, questa straordinaria opportunità didattica. La manifestazione è aperta al pubblico e vedrà la partecipazione di autorità civili e militari sono previste anche numerose relazioni tenute da esperiti del settore aereospaziale.