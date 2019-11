Ente Bilaterale del Terziario di BARI e BAT -CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ACQUISTI LIBRI SCOLASTICI PER LE SCUOLE SECONDARIE 11/11/2019 L’ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO BARI BAT RIPARTE CON UN CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ACQUISTI LIBRI SCOLASTICI PER LE SCUOLE SECONDARIE



Per il 2019 l’Ente Bilaterale del Terziario di BARI e BAT, dopo aver concluso positivamente il bando cofinanziato dalla Regione Puglia del Fondo di sostegno alle genitorialità, riparte con un nuovo programma di welfare per i lavoratori e le loro famiglie dell’Ente Bilaterale del Terziario di Bari – Bat.





Si tratta dell’erogazione di rimborsi del valore di 150 euro ciascuno per le famiglie o i singoli lavoratori che hanno sostenuto o sosterranno spese per l’acquisto di libri di testo per le scuole secondarie per l’anno 2019/2020. Sarà possibile presentare la domanda, per erogazione di rimborsi del valore di 150 euro ciascuno per le famiglie o i singoli lavoratori che hanno sostenuto o sosterranno spese per l’acquisto di libri di testo per le scuole secondarie per l’anno 2019/2020.



I richiedenti devono essere lavoratori dipendenti rientranti nel campo di applicazione del Contratto Nazionale Terziario, appartenenti ad aziende in regola con la contribuzione all’Ente. Le domande da compilare si possono inviare attraverso l’apposita piattaforma telematica, a partire dal 15/11/2019, dal www.ebiterbari.com, e dovranno essere inviate entro e non oltre il 31/01/2020.

Le prestazioni assistenziali sono lo spirito che anima gli Enti Bilaterali nel sostenere necessità e bisogni di lavoratori e aziende. Si concretizzano con l’attivazione di una serie di contributi a cifra fissa o con massimale prestabilito stanziati e messi a disposizione di lavoratori e aziende che possono farne richiesta solo in modalità telematica tramite il portale dedicato.

Altre iniziative di sostegno saranno messe in campo nel breve dallo stesso ente: sia per aiutare lavoratori e imprese, sia per ridare slancio al ruolo attribuito dalla contrattazione collettiva alle parti sociali.



L’Ente eroga, ormai da parecchi anni, prestazioni legate alla formazione obbligatoria, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e formazione professionalizzante soprattutto nel campo delle vendite, e del marketing. Talvolta le aziende non conoscono bene i vantaggi ai quali hanno diritto. E gli stessi lavoratori non sempre utilizzano le provvidenze previste dalle intese contrattuali, considerato anche che l’adesione delle imprese agli enti bilaterali è obbligatoria.