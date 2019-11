Castellana Grotte (BA) - CONVEGNO “Il diritto del minore di crescere in una famiglia” 14/11/2019 CONVEGNO “Il diritto del minore di crescere in una famiglia” -

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE 2019 – Sala delle Cerimonie del Palazzo Municipale di Castellana Grotte (BA)



In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Fondazione Onlus “Saverio De Bellis”, quest'anno in collaborazione con l'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Castellana Grotte, propone un’interessante e stimolante occasione di formazione e dibattito attraverso il convegno dal titolo “Il diritto del minore di crescere in una famiglia”.

Appuntamento mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 18:00, nella Sala delle Cerimonie del Palazzo Municipale di Castellana Grotte, per celebrare il 30° anniversario della Convenzione ONU (approvata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989) che sancisce i diritti fondamentali che ogni Stato deve garantire ai minori.



L’incontro si pone l’obiettivo di valorizzare l’importanza ed il ruolo cruciale della famiglia nelle fasi di crescita di un minore, garantendogli una crescita adeguata ed il rispetto dei diritti costituzionali ad essere mantenuto, istruito ed educato. Sarà approfondito l'istituto dell'affidamento familiare come risorsa non solo per il bambino ma anche per la sua famiglia d'origine.



La Comunità educativa, che rientra tra le strutture socio-assistenziali messe a disposizione sul territorio dalla Fondazione De Bellis, è un luogo di accoglienza necessario in situazioni che richiedono l’accompagnamento del minore nell’elaborazione dei suoi traumi e nel recupero delle relazioni. In particolare, per la temporaneità dell'accoglienza, svolge anche la funzione di ponte tra il bambino e la sua famiglia d'origine, lavorando in sinergia con i Servizi per il suo recupero. Nella eventualità in cui ciò non avvenga, o non avvenga in tempi brevi, il diritto del minore di crescere in una famiglia può essere maggiormente sostenuto attraverso l'istituto dell'affido.



Questo convegno si pone l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere nel nostro territorio una maggiore diffusione della cultura dell’Affido Familiare, come risposta al diritto di ogni minore di crescere in famiglia; un’occasione per esprimere la competenza e la solidarietà della collettività verso chi fa più fatica.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco, dottor Francesco De Ruvo e dell’assessore ai Servizi Sociali, l’architetto Maurizio Tommaso Pace, e co-moderato dall’avvocato Virginia Dibello, Presidente della Fondazione Onlus “Saverio De Bellis” e dalla dottoressa Anita Paolillo,



Assistente sociale specialista, Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Castellana Grotte. Interverranno il dottor Giuseppe Arrivo, Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, l’avvocato Daniela Marzano, legale esperto in diritto di famiglia, l'avvocato Emilia Russo, Presidente dell'associazione M'aMa - Dalla Parte dei Bambini e la dottoressa Karin Falconi, Professional Counselor, Specialista nel sostegno alla genitorialità affidataria e adottiva nonché vicepresidente dell'Associazione M'aMa - Dalla parte dei bambini.



Gli autorevoli relatori forniranno il loro prezioso contributo, al fine di tessere le fila di un dibattito stimolante, oggetto di attenzione della più recente cronaca nazionale, al quale sono invitati la cittadinanza e gli esperti del settore.