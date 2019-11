MATERA 2019 INCONTRA BOOKCITY MILANO 14/11/2019 MILANO. L’Università Cattolica del Sacro Cuore porta lo spirito di Matera capitale europea della cultura 2019 tra i percorsi di BookCity Milano. In occasione della manifestazione culturale meneghina, l’Ateneo promuove una serie di iniziative culturali dedicate alla città dei Sassi e realizzate nell’ambito del progetto “Università Cattolica incontra Matera 2019”.



In particolare, il Collegio Augustinianum (via Ludovico Necchi 1) ospiterà presso la Sala Umberto Pototschnig, dal 14 al 17 novembre 2019, la Mostra multimediale di Cataldo Albano “MATERA I SASSI – Immagini di Terra e Cielo”, a cura del Collegio Augustinianum, dell’Associazione Agostini Semper e degli Alumni dell’Università Cattolica.



La Mostra riunisce scatti fotografici e riprese video drone, risultato di un reportage svolto nel mese di ottobre 2017 da Cataldo Albano in compagnia dei Sassi, di tre Artigiani e due Modelle, con il patrocinio del Comune di Matera e di Lucana Film Commission. Da terra e dall’aria “I Sassi”, patrimonio mondiale dell’umanità, si svelano luogo vivo e palpitante di poesia, storia e artigiani-artisti, immortalati nella lavorazione della cartapesta, dell’argilla, del legno, della pietra e del mitico pane.



Al convegno di martedì 19 novembre 2019, ore 18,30, che si svolgerà presso la Sala Ruffilli-Giavazzi del Collegio Augustinianum (via Ludovico Necchi 1), interverranno: Antonella Sciarrone Alibrandi (prorettore vicario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Francesco Lenoci (docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Cataldo Albano (autore). Seguirà aperitivo offerto dall’Associazione Agostini semper con prodotti di “Casa Fogliani”. L’ingresso è libero.



La Mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle ore 10,00 alle ore 20,00, con ingresso libero, fino al 31 dicembre 2019.



Si tratta di una meravigliosa occasione “per vedere” Matera da Milano, come vuole il progetto “Università Cattolica incontra Matera 2019”, iniziativa dell’Università Cattolica - Progetto Alumni in collaborazione con Matera 2019 capitale europea della cultura.



Nel 2019 l’Università Cattolica del Sacro Cuore incontra Matera Capitale europea della cultura con attività formative e culturali che coinvolgono studenti e docenti dell’Ateneo, fra Milano e la Basilicata. Il progetto, promosso con l’Istituto Giuseppe Toniolo, dalle diocesi di Matera, Potenza e Melfi, e in collaborazione con Matera 2019 Capitale europea della cultura, si articola in due linee d’azione: Lucania FutureLab, un percorso di alternanza scuola-lavoro realizzato con dieci istituti lucani; Mater Matera nei Chiostri, una serie di eventi culturali e d’arte sullo straordinario patrimonio lucano, con l’obiettivo di portare Matera Capitale europea della cultura nel capoluogo lombardo.



Cataldo Albano, nato a Taranto nel 1950, dal 1980 è residente a Verona. Dopo la laurea in Scienze dell’Informazione, ha sempre coltivato interessi nel campo della comunicazione visiva. Dal 2007 ha seguito, con foto report e filmati, allenamenti, gare, competizioni e contest sportivi di Vela, Windsurf e Snowboard. Le sue esposizioni spaziano dai temi sportivi a quelli di valorizzazione del territorio e delle arti, da Verona al Garda fino a Taranto e Matera.