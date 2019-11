16 novembre - BUG INAUGURA LA SUA X STAGIONE CON IL LIVE DEI BOOM COLLECTIVE Bari 16/11/2019 UN'IDEA DEL SASSOFONISTA GAETANO PARTIPILO



Associazione Culturale Garage Sound, via Mauro Amoruso 62/7 B

Sabato 16 novembre, ore 22



Riparte BUG con Boom Collective, il collettivo ideato da Gaetano Partipilo che riunisce i più talentuosi artisti pugliesi.



Frutto di un lavoro compositivo di oltre due anni, Gaetano Partipilo guarda alla propria terra e riunisce una vera e propria Young All-stars Made in Puglia: oltre tredici musicisti pugliesi per un progetto discografico ambizioso.

Nell’album, che sarà presentato in esclusiva a Bari nei locali di Garage Sound sabato 16 novembre, alle ore 22, in occasione della serata inaugurale di BUG, giunto alla decima stagione, si resprira un’aria moderna e un sound attuale.



I riferimenti all’indie rock dei Radiohead, alle soundtrack di John Barry, alle contaminazioni elettroniche di John Zorn, sono solo alcuni degli ingredienti legati da un unico filo conduttore che è il jazz. Per questa versione live, Partipilo, sax, electron ics e keyboards, si avvale di una line-up di primissimo livello con due splendide voci capaci di emozionare qualsiasi platea: Angela Esmeralda, voce e chitarra, Carolina Bubbico, voce, piano e keyboards, Mirko Signorile, piano, Fabrizio Savino, chitarra, Giuseppe Bassi, basso, Dario Congedo, batteria.



Dopo il concerto la serata continuerà con l’after show. Tornano a girare i dischi di BLACK VIBRATIONS, la crew di dj composta da Cloud Danko, Vincenzo Altini e Vito Santamato, che da anni riscalda il dancefloor di BUG, e non solo, con proposte che pescano rarità, floorfillers, classiconi e novità, in oltre cinquant’anni di musica nera. Prenotazioni e al 3316007487.