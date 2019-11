Bari - INCONTRI BILATERALI. BORRACCINO CON LA FEDERAZIONE RUSSA 14/11/2019 Una nota dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borraccino.



“Nella mattinata di oggi, nell'ambito degli incontri bilaterali tra Regione Puglia e la Russia, ho incontrato alcuni rappresentanti dell’Azienda di Stato russa Rosatom e dell'Università moscovita Sechenov. Rosatom è l'azienda di Stato della Federazione Russa per l'energia atomica che opera anche in ambito medico per la diagnostica e la radioterapia nel trattamento delle malattie oncologiche. Sechenov è la prima Università Statale Medica di Mosca.



Sono in fase di perfezionamento degli accordi che riguardano la sfera scientifico-commerciale. Tra le nostre due realtà, quella pugliese e quella russa, possono nascere buone collaborazioni nell’ambito della ricerca scientifica. La nostra regione si presta notevolmente come attrattore di investimenti esteri grazie alle buone basi culturali scientifiche, tecnologiche e innovative.



La futura collaborazione riguarderà la realizzazione di progetti congiunti di ricerca scientifica nel settore medico nucleare, ricerca oncologica e gestione ospedaliera; promozione della condivisione delle competenze con particolare attenzione agli studi clinici o e ai relativi requisiti normativi in medicina nucleare e oncologia; azioni di formazione del personale medico in medicina nucleare e oncologia; rafforzamento della formazione del personale medico e sessioni di istruzione per vari livelli; implementazione di iniziative di cooperazione congiunta nei settori dell'imprenditoria comune e progetti commerciali per le aziende della Regione Puglia (Italia) o Russia; promozione di scambi di docenti e ricercatori universitari; condivisione di contatti, competenze, informazioni, materiali di studio e relazioni scientifiche; supporto agli scambi di studenti di tutti i livelli di istruzione;organizzazione di conferenze, seminari, riunioni e altri eventi;pubblicazioni congiunte.



Con l’Assessorato allo Sviluppo ci impegneremo per trasformare queste opportunità di collaborazione in occasioni di crescita e sviluppo per la Puglia”.