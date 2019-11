I Sassi di Matera ospiteranno il progetto Land Art 50 presso Palazzo Lanfranchi 15/11/2019 Dopo gli appuntamenti a Castel del Monte e ad Alberobello, il progetto Land Art 50 giunge nella Capitale Europea della Cultura 2019, Matera.



A cinquant’anni dalla proiezione del film Land Art (aprile 1969) del regista tedesco Gerry Schum, a cui può ricondursi la nascita della definizione di “Land Art”, l’Associazione UnconventionArt – insieme a Fondazione Dioguardi e Fondazione Casa Rossa – si propone di celebrare tale anniversario attraverso la realizzazione di una serie di iniziative espositive, editoriali e divulgative pensate per ripercorrere la storia del celebre movimento artistico ma anche per attivare riflessioni inedite, aperte al nuovo e indirizzate all’elaborazione di un Documento programmatico per la promozione e valorizzazione delle opere di Land Art e di Arte Pubblica.



Il programma, curato da Fabio De Chirico e Francesco Maggiore, prevede la realizzazione di installazioni artistiche, di eventi collaterali e di tavoli territoriali presso i quattro siti UNESCO dislocati tra Puglia e Basilicata: Alberobello, Castel del Monte, Monte Sant’Angelo e Matera; siti scelti come centri di promozione culturale per la realizzazione del progetto Land Art 50.



I Tavoli territoriali, programmati tra ottobre e novembre 2019, rappresentano momenti fondamentali per l’elaborazione dei contenuti del Documento programmatico: gli appuntamenti, ciascuno con un proprio tema specifico, sono dedicati al rapporto tra arte e valorizzazione del paesaggio attraverso pratiche artistiche innovative che nascono da un rapporto dialogico tra arte e territorio, inteso sia in un'accezione fisica sia come insieme di identità, storie e memorie dei luoghi. I coordinamenti locali si pongono un duplice obiettivo: quello di favorire un processo dal basso di definizione dei contenuti rispetto ai quali orientare lo sviluppo del Convegno internazionale che si terrà a Bari nel 2020, attraverso il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, nonché quello di favorire l’adozione e sperimentazione di modelli innovativi pubblico-privati di valorizzazione dei beni culturali nell’ottica di una più ampia strategia che superi la dimensione localistica e guardi alla creazione di una rete interregionale di siti UNESCO.



In quest’ottica, il 16 e 17 novembre 2019 a Matera - con la collaborazione del Polo Museale della Basilicata diretto da Marta Ragozzino - il Museo di Palazzo Lanfranchi ospiterà rappresentanti istituzionali, esperti, stakeholder, realtà del mondo dell’arte e della cultura nonché artisti, chiamati a riflettere intorno al tema del Terzo Tavolo Territoriale: Conservazione, valorizzazione e documentazione delle opere di Land Art.



Fondamentale, infatti, nella divulgazione e promozione delle opere di Land Art è la loro rappresentazione attraverso, disegni, fotografie e video, trattandosi spesso di opere effimere soggette a mutare nel tempo.



Oltre agli illustri ospiti invitati a prendere parte all’evento, le due giornate vedranno la partecipazione di due artisti di fama internazionale, Ninì Pasquale Santoro e Antonio Marras.



A tenere la lectio magistralis sarà Ninì Pasquale Santoro, lucano di origine, e insignito nel 2011 del Premio Presidente della Repubblica per la scultura, conferito ogni tre anni dall’Accademia Nazionale di San Luca.



Protagonista dell’intera kermesse “Land Art 50” sarà Antonio Marras, artista e stilista da sempre impegnato nell’indagare ogni forma d’arte e di espressione artistica rivolgendo la propria ricerca al recupero e alla valorizzazione della memorie, delle tradizioni e delle culture dei luoghi; per Land Art 50 realizzerà performance e installazioni appositamente ideate e strettamente legate al territorio pugliese e lucano.





PROGRAMMA



Tavolo territoriale di Matera

Conservazione, valorizzazione e documentazione

delle opere di Land Art e di Arte pubblica

Matera, 16 -17 novembre 2019

A cura di Fabio De Chirico e Francesco Maggiore

Con un progetto speciale di Antonio Marras





Sabato 16 novembre

Museo di Palazzo Lanfranchi, Sala Levi



ore 10,00-13,00

Saluti Istituzionali

Marta RAGOZZINO – Direttrice del Polo Museale della Basilicata

Raffaello DE RUGGIERI – Sindaco di Matera

Aldo PATRUNO – Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del territorio, Regione Puglia

Michele LAMACCHIA – Presidente del Parco della Murgia Materana



Coordina

Fabio DE CHIRICO – curatore LAND ART 50



Relatori

Angelo BIANCO – Direttore Artistico Fondazione South Heritage

Massimiliano ROSA – Ledro Land Art

Giuseppe CAPPARELLI – Curatore Apulia Land Art



Sono invitati a partecipare

Rossella TARANTINO – Fondazione Matera-Basilicata 2019

Francesco VIZZIELLO – Presidente del Circolo La Scaletta

Anna D’ELIA e Alba NARDONE – Intervento Omocromico 1983

Antonio NICOLETTI – Programmazione strategica, comune di Matera

Raffaele VITULLI – Basilicata Creativa

Marcella BRUNO, Brunella MIGLIO, Simona SPINELLA – Impresa culturale Synchronos (MUSMA/La Casa di Ortega)

Ilario LUPO – Artista e Docente Design Akademie Berlino e Beirut

Vito MAIULLARI – Artista



Conclusioni

Lucia LAZZARO – Project manager LAND ART 50

Carlo PALMISANO – Direttore Artistico Land Art 50

Martina GLOVER – Responsabile Comunicazione Land Art 50



ore 16,00-17,00

Incontro con Antonio MARRAS

A cura di Fabio DE CHIRICO e Francesco MAGGIORE

Con la partecipazione di Marta RAGOZZINO, Direttrice del Polo Museale Regionale della Basilicata



ore 17,00-18,30

Lectio Magistralis di Pasquale Ninì SANTORO

A cura di Giuseppe CAPPARELLI e Francesco MAGGIORE

Con la partecipazione di Marta RAGOZZINO, Direttrice del Polo Museale Regionale della Basilicata



Domenica 17 novembre

MUSMA, Palazzo Pomarici



ore 10,00

Saluti

Raffaello DE RUGGIERI – Sindaco di Matera



Incontro con

Pasquale Ninì SANTORO: visita al Museo con l’artista

Sandra HAUSER: presentazione del progetto “Tanto peggio, tanto meglio” (Programma Residenze artistiche Matera 2019)



Con la partecipazione

Marcella BRUNO, Brunella MIGLIO, Simona SPINELLA – Impresa culturale Synchronos (MUSMA/La Casa di Ortega)

Fabio DE CHIRICO – Curatore LAND ART 50

Francesco MAGGIORE – Curatore LAND ART 50

Giuseppe CAPPARELLI – Curatore Apulia Land Art

Lucia LAZZARO – Project manager LAND ART 50

Carlo PALMISANO – Direttore Artistico Land Art 50





ATTIVITA’ COLLATERALI

Sabato 16 novembre

ore 9,00-20,00

Ipogei del Museo di Palazzo Lanfranchi

Anteprima di Risonanze Cupa di Vito Maiullari, musica di Pino Basile.

L’installazione fa parte del Progetto MirVita Freespace, a cura di Donato di Gaetano, in collaborazione con il Polo Museale della Basilicata



Domenica 17 novembre

ore 12,30

Parco Scultura La Palomba (SS 7, Contrada Pedale della Palomba)

Visita al Parco Scultura La Palomba con l’artista Antonio Paradiso



ore 13,00

Hangar del Parco Scultura la Palomba

Visita guidata con la curatrice associata Chiara Siravo alla mostra "Il paese di Cuccagna" degli artisti Navine G. Khan-Dossos e James Bridle.

La mostra fa parte del progetto I-DEA, incluso nel Passaporto per Matera 2019